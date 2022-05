El candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, sigue estrechando el número de apoyos políticos. Una situación difícil en vísperas de las elecciones de este domingo 29 de mayo.



Si bien la coalición inició su campaña con mucho impulso y conformada por varios 'tigres' en la política, poco a poco ésta se ha ido desdibujando.

La primera en salirse fue Ingrid Betancourt quien decidió armar toldo aparte con su partido y finalmente adhirió a la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández.



Y al igual que ella, algunos sectores políticos con votos, poco a poco se han ido desgranando. Incluso el precandidato Alejandro Gaviria dejó entrever su eventual preferencia por Gustavo Petro. Es más, el exrector de Los Andes no salió en la foto del cierre de campaña.



Indudablemente que lo más significativo de los últimos días ocurrió este lunes con dos movidas políticas que marcan claramente lo que está pasando en la Coalición Centro Esperanza.



Por un lado se conoció que Luis Ernesto Gómez quien fuera el secretario de gobierno y jefe de gabinete de la alcaldesa de Bogotá Claudia López se retiró de su cargo y adhirió formalmente a la candidatura de Gustavo Petro.



Gómez no solo ha sido muy cercano a la alcaldesa de Bogotá, cuyo grupo también hace parte de los verdes, sino que fue viceministro de Juan Fernando Cristo.



De todas maneras, Cristo se mantiene como uno de los hombres más cercanos a la candidatura de Fajardo. Claro que a Gómez nunca se le vio cercano al exgobernador de Antioquia. Pero sí es un estrecho colaborador de la alcaldesa, quien fue fórmula vicepresidencial de Fajardo en el 2018.



Pero no fue lo único. Hasta ahora uno de los más firmes apoyos que ha tenido el candidato de la coalición ha sido el del exgobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya, a quien incluso Fajardo ya le ofreció, en caso de ser presidente, que sea su ministro de Agricultura.



Pues bien en la tarde de este lunes se oficializó el apoyo de la senadora electa Carolina Espitia y los representantes electos Neira Ruiz y Wilber Castellanos a la aspiración presidencial de Rodolfo Hernández. Todos ellos salieron elegidos de la mano de Amaya. Es más, Espitia se puede considerar como la mano derecha de Amaya.



Si bien Amaya reiteró públicamente su respaldo, su cariño y su aprecio a Fajardo, es un hecho que su gente ya se fue con Rodolfo.



Y a propósito de Rodolfo, quien este lunes llegó a Tunja, tuvo cita con el ciclista Nairo Quintana, a quien también en Boyacá señalan de ser muy cercano a Amaya, políticamente hablando.



Claro que el exgobernador boyacense se quedó con algunos de sus congresistas electos, lo que hace pensar que Fajardo podrá obtener algunos votos en Boyacá. Pero hasta la semana pasada se creía que Fajardo podría tener la mayor votación en ese departamento, en la medida de que Amaya puede endosar mucho más de los 100.000 votos.



Y si bien Sergio Fajardo insiste en que habrá que esperar a las elecciones de este domingo, es un hecho que los resultados de las encuestas de intención de voto, en las que en casi todas marca muy por debajo del 10 por ciento, parecen estarle alejando a muchos de sus amigos políticos.



Pero esto también ha evidenciado que algunos de los dirigentes políticos le están apostando a dos candidatos al tiempo. Y la estrategia en este caso en particular de la Coalición Centro Esperanza parece sencilla y es que el jefe sigue acompañando a Fajardo, pero manda su gente a otra campaña.



