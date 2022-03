Colombia se encuentra a poco más de una semana para las próximas elecciones en las que se elegirá al nuevo Congreso de la República y se votará en las consultas interpartidistas del Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Coalición Centro Esperanza.



A poco tiempo de estos comicios, aún hay personas que no conocen ni su puesto de votación ni si son jurados o no. Para poder despejar estas dudas es necesario entrar a la página de la Registraduría e ingresar la cédula de ciudadanía.



(Lea también: ¿Qué implica que el presidente Duque vote en las consultas del 13 de marzo?).

Cabe aclarar que el pasado13 de enero culminó la posibilidad de cambiar el puesto de votación para las elecciones legislativas, pues ese día era el plazo máximo para poder inscribir la cédula.



No obstante, todavía queda tiempo para poder hacer el cambio de lugar de votación e inscribir la cédula para las elecciones presidenciales que se llevan a cabo el próximo 29 de mayo.



El plazo máximo para realizar este trámite es el 29 de marzo, es decir, dos meses antes de estos comicios.



(Le puede interesar: ¿Hay falta de comunicación entre el Presidente y la Vicepresidenta?).

En la página web de la Registraduría puede conocer su puesto de votación. Foto:

Si desea cambiar su puesto de votación para elegir al próximo inquilino de la Casa de Nariño puede dirigirse con su cédula a la Registraduría más cercana, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m..



También puede hacer el procedimiento a través de la página web de la Registraduría, donde puede indicar que cambió de residencia y que quiere ser asignado a un nuevo puesto de votación.



(Siga leyendo: Cámara de Representantes: le contamos cómo funciona).

