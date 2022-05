Solo 32 mesas de votación de las 12.513 establecidas en todo el país para las elecciones presidenciales fueron trasladadas de lugar a causa de afectaciones ocasionadas por las lluvias.

Ese es el balance de la Registraduría Nacional del Estado Civil al cierre de la jornada de ayer, en la que hubo normalidad en el desarrollo de las votaciones y el posterior preconteo de verificación.



A las 5:30 de la tarde de este domingo 29 de mayo ya se había contabilizado el 97,36 por ciento de las mesas en el país, y antes de las siete de la noche ya el país tenía el reporte del 99,86 por ciento de las mesas en el territorio nacional.



“Una vez más, la Registraduría Nacional del Estado Civil les cumplió al país y a la democracia con la organización de unas elecciones transparentes y con plenas garantías para todos los actores del proceso”, señaló el organismo electoral.

Según el reporte de las autoridades, tampoco hubo ataques al sistema de transmisión de datos desde las regiones y el proceso se desarrolló sin sobresaltos en materia de la logística electoral.



El abogado Holman Ibáñez, experto en temas electorales, destacó el trabajo de los funcionarios de la Registraduría.



“Luego de las jornada de ayer (domingo 29 de mayo) es necesario reconocer la labor de los funcionarios de la organización electoral, que le cumplieron al país. El que quedó debiendo fue el registrador Alexánder Vega”, sostuvo Ibáñez quien, además, consideró que el proceso fue “limpio e impecable”.



Sin embargo, en el lado opuesto, el analista señaló que fue lamentable que para las votaciones no se hubiera contado con la auditoría internacional pedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se planteó como un blindaje adicional a las elecciones tras las denuncias y la desconfianza existente entre los partidos políticos.



El martes, el CNE señaló en un comunicado que esta vigilancia adicional no se contrataría debido a que existía un proceso similar ya suscrito entre la Registraduría y la firma Javh McGregor, cuya fecha de realización fue el 2021.



En algunas ciudades se conocieron denuncias de personas que manifestaron que sus nombres no aparecían en los puestos de votación en los que se habían inscrito o que, de plano, cuando llegaron al puesto ya alguien había votado en su nombre.

Las denuncias quedaron en manos de los organismos de investigación penal y disciplinaria.



La Procuraduría General registró 96 quejas por presuntas irregularidades en el proceso electoral, entre ellas 31 en Bogotá, 16 en Antioquia y 6 en el Valle del Cauca. Las principales denuncias están relacionadas con presunta participación de funcionarios públicos en política, constreñimiento, presión o amenaza al sufragante, falta de capacitación a los jurados, compra de votos y perturbación o impedimento de las elecciones.



El fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que será llamado a declarar el registrador nacional, Alexánder Vega Rocha, para que dé a conocer en qué fundamentó sus denuncias contra algunos jurados electorales en las votaciones para Congreso, realizadas en marzo.

“En los últimos días el registrador del estado civil, Álex Vega, había anunciado que 5.000 jurados habían actuado, según él, en forma dolosa”, señaló Barbosa, y afirmó que por “esta razón en los próximos días llamaremos a declarar al registrador para que nos explique cuáles son los elementos materiales probatorios que él tiene y que tiene su oficina para determinar el carácter doloso de esas actuaciones”, puntualizó el jefe del ente acusador.



REDACCIÓN JUSTICIA

@JusticiaET

