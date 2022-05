Misiones de observación internacional, testigos de las campañas y la lupa de varias entidades estatales y de la opinión pública serán los principales mecanismos de vigilancia para la primera vuelta que se cumplirá hoy en el país.



Después de los errores en el preconteo de las elecciones legislativas del 13 de marzo, organismos de control y sectores políticos han lanzado alertas sobre las supuestas irregularidades que se podrían presentar en los comicios de hoy.

Adicionalmente, el fantasma del fraude electoral sigue rondando sobre las votaciones y en algunas campañas han hablado de la posibilidad de compra de votos por parte de otros candidatos.



Ante esto, la Registraduría Nacional y las campañas ha venido implementando diferentes mecanismos para que el preconteo de los votos se cumpla cabalmente, se evite el fraude electoral y los colombianos tengan datos confiables al final de la jornada de hoy.



Cabe recordar que el preconteo, el cual se conocería esta noche luego de las votaciones, es una operación meramente informativa y que el registro legal de los votos se hará en el escrutinio, el cual correrá por cuenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las autoridades judiciales.



El registrador Nacional, Alexander Vega, dio un mensaje de tranquilidad a quienes han cuestionado el trabajo de la entidad a su cargo y han hablado de fraude en el proceso electoral colombiano.



“No puede haber fraude porque son varios los actores que intervienen en el proceso electoral: la Registraduría Nacional, los partidos políticos, las comisiones escrutadoras, el Consejo Nacional Electoral, así como los organismos de control. Todo el proceso es susceptible de trazabilidad y cualquier inconsistencia, sea dolosa o de buena fe, es detectable en el escrutinio”, afirmó Vega.

Más de 500 observadores internacionales acompañarán las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2022. Foto: @cesarmelgarejoa El ministro del Interior hizo un llamado para que no se realicen pronunciamientos que generen desinformación en el electorado. Foto: @cesarmelgarejoa

Entre las novedades que implementará la Registraduría están el cambio de varios jurados de votación, dentro de lo cual se llamó nuevamente a ciudadanos que habían prestado este servicio en el pasado y que tienen experiencia en el manejo de estas jornadas.



De igual forma, Vega ha dicho que se hará un doble conteo en las mesas de votación antes de transmitir los resultados a la sede central de la Registraduría, donde se consolidará la información que será transmitida a los ciudadanos.



Otra herramienta que se exploró fue la contratación de una auditoría internacional adicional, para la que el Gobierno Nacional destinó 3.277’248.198 de pesos.



Aunque este mecanismo no se concretó esta semana, el Ejecutivo y el registrador Vega mostraron su voluntad para que este procedimiento se haga tras las elecciones.



“La posición de la Registraduría es que exista la auditoría. El Consejo Electoral tiene los recursos y puede existir esta herramienta con posterioridad al proceso electoral (…) La auditoría no es solo en el momento de las elecciones. Se puede revisar con posterioridad todo el proceso electoral”, dijo.



Además, existe otro mecanismo de vigilancia internacional similar contratado desde el año pasado por la Registraduría con la firma Javh Macgregor y que también auditaría parte del proceso.



En materia de vigilancia, otro blindaje serán las ocho misiones de observación electoral extranjeras, compuestas por alrededor de 500 delegados, que aterrizaron en el país esta semana.



Entre las organizaciones que harán presencia están la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES) y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).



En el plano interno, el jueves se llevó a cabo la última Comisión de Seguimiento Electoral con la participación de campañas y organización electoral y en la que también estuvo la procuradora General, Margarita Cabello.



Según lo pudo establecer EL TIEMPO, la jefa del Ministerio Público les manifestó a los asistentes que aunque la campaña presidencial ha tenido “controversias”, lo importantes es “tratar de generar confianza en la ciudadanía” entre todos los actores que intervendrán en el proceso y “aplicar las lecciones aprendidas luego de las problemáticas del 13 de marzo”.

Testigos, la clave

Uno de los elementos más importantes para las votaciones de hoy serán los testigos electorales de las campañas, los cuales se encargarán de vigilar, en la medida de lo posible, que en cada mesa de votación los jurados cumplan adecuadamente con su labor y todo se realice de manera transparente.



La Registraduría amplió el plazo para que las campañas postularan a estos ciudadanos y, hasta el viernes a las 6:30 de la tarde, había 124.985 registrados. El Pacto Histórico tenía 63.825; Equipo por Colombia 53.048, y la Liga de Gobernantes Anticorrupción 3.389, entre otras candidaturas.

Así las cosas, Registraduría Nacional y campañas parecen haber trabajado intensamente para que el certamen electoral de hoy esté blindado y no haya nada que lo enturbie y solo resta esperar a que esta tarea funcione.

