Miembros que antes hacían parte del grupo de voluntarios de la campaña del excandidato Federico Gutierrez, y que para esta segunda vuelta se adhirieron a la candidatura de Rodolfo Hernández, han denunciado este sábado que luego de inscribirse como coordinadores de testigos electorales en sus respectivos puestos de votación en Bogotá, los han trasladado a zonas distintas.

A un día de las elecciones, se han conocido varias quejas en este sentido.



Lina Cáceres, quién se inscribió como coordinadora en la zona norte de Bogotá por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, asegura que "cada testigo se inscribe directamente con la campaña y uno siempre se inscribe en su mesa de votación y la campaña nos avala con la Registraduría. Esta nos avala con el carné E-15, el cual nos permite hacer funciones de acompañamiento y revisión".



Cáceres cuenta que desde el jueves pasado la entidad les hizo llegar las escarapelas y algunos manifestaron que tenían un puesto designado distinto a sus respectivos puestos de votación.



Por ejemplo, el puesto de votación de ella es en el colegio Emanuel D. Alzon (Suba), que fue donde ejerció su rol de coordinadora en la primera vuelta. Para esta segunda vuelta, la Registraduría la asignó en el puesto Santa María de Kennedy.



"No todos estamos dispuestos a irnos a una zona que no conocemos y que es distinta a nuestro puesto de votación. Yo no me voy a ir a una zona que ni siquiera conozco", afirma.

-Lista de testigos entregada a la registraduría donde se ve que la campaña me registro en UNICENTRO.

-Credencial entregada por la registraduría cambiando el sitio a POLICARPA.

La @Registraduria debe explicar si ese error es involuntario o estrategia contra RH. @PGN_COL pic.twitter.com/qsxYBje2CN — David Ghitis (@ghitis) June 17, 2022

Alejandro Serna es otro coordinador, quien cuenta que tiene a su cargo a al menos 45 testigos electorales. Asegura que a todos les sucedió lo mismo. "A mí me pasaron de Parque La Colina, donde siempre he sido coordinador, a Tunjuelito. Gente que está en Las Margaritas las pasaron a Bosa. Nos pasaron del norte al sur", expone.



Serna denuncia que también han recopilado quejas de casos de personas que las han trasladado de ciudad.



En redes sociales, igualmente, se han conocido denuncias con la misma situación:

#Denuncia Están cambiando de lugar a los testigos electorales en 2 vuelta, poniéndolos en lugares totalmente alejados al lugar que se inscribieron para evitar que vayan a ejercer la labor de testigos. Hay más de 500 casos iguales. ¿Quien manipula esto? @CNE_COLOMBIA DIFUNDIR URG pic.twitter.com/WTKns2MaJI — Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) June 17, 2022

Desde la campaña de @ingrodolfohdez hemos inscrito para el norte de Bogotá 120 coordinadores y 85 escrutadores, de esos 120 aproximadamente 90 han salido en puesto de votación diferente al inscrito, la registraduría no es confiable LA REGISTRADURIA ES INESCRUPULOSA @Registraduria — Alejo live. 🇨🇴 (@AlejoSe84110398) June 17, 2022

"O votamos o cuidamos. No podemos hacer las dos cosas al tiempo de la forma en que lo están haciendo. Yo votando en Colina y yéndome después a ser testigo al sur a la primera de mayo con 30 va a ser imposible", concluye Serna.



EL TIEMPO consultó a la Registraduría por los las quejas de los ciudadanos, pero aún no ha respondido.



