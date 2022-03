El próximo domingo tendrán lugar en Colombia los comicios para la elección de representantes al Senado y Cámara, además de las consultas interpartidistas con las que se definirán a los candidatos de las tres coaliciones. Sin embargo, la jornada de votaciones ya empezó para los colombianos que residen en el exterior.



En Auckland, Nueva Zelanda, Imelda Aguirre se convirtió oficialmente este domingo en la primera colombiana en ejercer su derecho al voto en este certamen electoral.



Como ella, otros 908.565 connacionales podrán acercarse del 7 al 13 de marzo de 8:00 a.m a 4:00 p.m (hora local del país donde residen) a los 250 puestos de votación habilitados por Cancillería y Registraduría en 66 países en el mundo.



Según la Registraduría, todos los colombianos que hacen parte del censo electoral de colombianos en el exterior pueden votar, es decir todos los ciudadanos colombianos que tienen inscrita su cédula en algún puesto de votación del exterior y quienes al cumplir 18 años después del 2005 tramitaron por primera vez su cédula de ciudadanía en un consulado y nunca se han inscrito en otro lugar, ya que están habilitados para votar en el respectivo consulado.



Por ley, los colombianos que viven en el exterior solo pueden votar en elecciones de decisión nacional como Presidente o Congreso, más no de decisión local, ya que no se ven afectados directamente con la elección de algún candidato en particular.



Cabe señalar, además, que para los colombianos residentes en el exterior existen dos curules para la circunscripción internacional, es decir que se eligen dos Representantes a la Cámara.



Así será el proceso

El viceministro Francisco Echeverri explicó que la mayor porción de colombianos inscritos para votar en el exterior se encuentran en Estados Unidos. Sobre la situación de los colombianos en Venezuela, recordó que Colombia no tiene representación diplomática ni consular en ese país, debido a la ruptura unilateral de relaciones por parte del régimen de Maduro y por esa razón la Registraduría Nacional estableció seis puestos de votación en zona fronteriza, para que los connacionales puedan ejercer su derecho al voto.



Por su parte, el Secretario General de la Cancillería, Luis Gabriel Fernández, explicó la situación con los colombianos en Ucrania y Rusia: “En Ucrania no tenemos representación diplomática, entonces no existe puesto de votación. El puesto más cercano es en Varsovia, el cual operará sin ninguna novedad”.



De igual forma, los colombianos en Rusia también podrán acercarse a los puestos de votación, los cuales operarán normalmente.



La mesa de seguimiento al proceso electoral en el exterior funcionará desde la sede de la Cancillería en Colombia y contará con 30 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, con acompañamiento constante del Ministerio del Interior y la Registraduría.