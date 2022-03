En rueda de prensa, el registrador nacional Alexander Vega habló en la noche de este jueves sobre los resultados de los comicios del pasado domingo y sobre los escrutinios que en este momento se están adelantando.



En primer lugar, indicó que "los escrutinios transcurren con normalidad en todos los municipios de Colombia", asegurando que este viernes la Registraduría dará los resultados oficiales de la votación del Senado y también el resultado de las consultas interpartidistas. Indicó que en este momento ya tienen adelantado el 96% del escrutinio.



Además, fue enfático al asegurar que "no existe ningún fraude en Colombia, teniendo en cuenta que intervienen varios actores en el proceso electoral" y que habían más de 6.000 testigos electorales y seis misiones internacionales de observación que catalogaron las elecciones como "transparentes".



De hecho, dijo que lo que está pasando son "temas normales de revisión de votos de las mesas y se están corrigiendo los errores en los que hayan incurrido los jurados de votación".



Dijo que, por el momento, "nadie ha ganado ni ha recuperado votos. Hay que esperar al escrutinio".



Sobre los cuestionamientos que se le han hecho a la Registraduría sobre el conteo de votos, dijo que este proceso para las elecciones al Congreso es muy "dispendioso" y que los jurados de votación pueden haber cometido errores humanos cuando diligenciaban el formulario E14.



"Hemos encontrado, de acuerdo a las comisiones escrutadoras, que en Colombia no se puede hacer fraude porque intervienen varios actores. Hemos encontrado tachones (...) falta de firmas, enmendaduras, rayones. Esas inconsistencias suceden y no han sido en contra de ningún partido en particular", dijo.



También indicó que no se han perdido votos, "pues todos han llegado a las comisiones escrutadoras". Dijo que, por el momento, "no hay un elegido todavía" y que los jueces de la República están ayudando a corregir las inconsistencias en los formularios.



POLÍTICA