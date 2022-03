Después de que el registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que no presentará ninguna solicitud de reconteo de votos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), varios sectores políticos se han pronunciado en redes sociales.



“La solicitud que ayer plantee era para presentarla hoy. No he presentado ninguna quiero aclarar eso y se hizo con el propósito de buscar una salida. Para tranquilidad de las fuerzas políticas no voy a presentar la solicitud de reconteo de votos. Por parte de la Registraduría no la vamos a presentar”, afirmó el Registrador luego de escuchar las posiciones de los partidos políticos que asistieron a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales este martes.



El expresidente Álvaro Uribe, quien está a favor de que haya un reconteo general para el Senado, aseguró en su cuenta de Twitter lo siguiente: "Que la transparencia electoral quite o sume curules no debería calcularse, importa nada frente al imperativo de la legitimidad y de la confianza en la democracia".

Expresidente Álvaro Uribe. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El Centro Democrático, citando al Senador Ciro Ramírez, señaló que "no es normal que de la noche a la mañana aparezcan más de 400.000 votos". Asimismo, su directora, Nubia Stella Martínez, dijo que el partido solicitará un reconteo ante el CNE.



De igual manera, Paloma Valencia, una de las principales exponentes del Centro Democrático, escribió en un trino lo siguiente: "El registrador se echa para atrás en su solicitud de re-conteo y los partidos de izquierda le agradecen y aplauden. Aquí de lo que se trata es de que todos tengamos confianza en el sistema electoral. Hoy muchos no lo tenemos".

Por otro lado, Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, escribió un trino celebrando la decisión. "Bien que volvamos a la institucionalidad democrática en el escrutinio electoral", manifestó.

Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo/ CEET

El senador Iván Cepeda, por su parte, aseguró que el anuncio del Registrador es una "clara victoria de las fuerzas democráticas frente a la pretensión desestabilizadora de la derecha uribista y sus aliados. No habrá recuento general de la votación. El país está cambiando".

