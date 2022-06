Un parte de tranquilidad sobre el desarrollo de las elecciones del domingo pasado entregaron las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Estas fueron dos de las ocho misiones con cerca de 500 delegados que vigilaron los comicios, con el fin de blindarlos tras la polémica alrededor de las votaciones legislativas de marzo.

El informe de los veedores de la OEA celebró que “en la mayor parte del territorio la jornada se haya desarrollado en forma pacífica” y destacó el aumento de la participación con respecto a las últimas dos votaciones presidenciales y a las elecciones al Congreso de 2022.



Sin embargo, lamentó el enfrentamiento armado registrado en Vista Hermosa (Meta) que dejó una jurado de votación muerta y a un militar herido.

Votaciones en Barranquilla. Foto: Agencia Kronos

Por su parte, la misión de la UE resaltó la “buena organización” y valoró la “transparencia, así como la implementación de los procedimientos en las mesas”.



Sin embargo, esta entidad llamó la atención por las suspensiones de alcaldes emitidas por la Procuraduría durante la campaña de la primera vuelta presidencial: “La destitución, aun temporal, de un cargo de elección popular por una autoridad administrativa, en vez de por un juez, fue ya considerada una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte IDH”, dijo la misión y recordó que dicha sentencia condenó a Colombia.

El comandante del ejército, Eduardo Zapateiro y Gustavo Petro, candidato presidencial. Foto: Archivo particular

Esa no fue la única crítica de los observadores europeos, puesto que también se refirieron a Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, cuestionando que no se le haya aplicado ninguna sanción por una “abierta violación de la Constitución y de una larga tradición de no injerencia del Ejército colombiano en la política”, al realizar declaraciones públicas en contra del candidato Gustavo Petro.



Además, la misión de la UE documentó que el paro armado del Clan del Golfo, entre el 4 y 8 de mayo, afectó el orden público, limitó las actividades de campaña y restringió la libertad de movimiento en el noroeste del país.

Ambos informes citados son preliminares, ya que se está a la espera de la segunda vuelta para compartir los análisis completos.

