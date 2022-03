De cara a las elecciones de este domingo para el Congreso, incluidas las curules de paz, así como en las consultas presidenciales en tres coaliciones, la Misión de Observación Electoral lanzó el último informe preelectoral, que abarca entre marzo de 2021 y marzo de 2022, y que da cuenta de 316 reportes de presuntas irregularidades.



(Lea: Colombia elige hoy su Congreso y da la partida a la carrera presidencial)



Se trata de 94 que tienen que ver con conductas realizadas con servidores públicos para favorecer a una campaña que podrían considerarse dentro de los delitos de intervención en política, interés indebido en la celebración de contratos, corrupción al sufra gente, entre otros, seguidos de temas de amenazas, ofrecimiento de dádivas y reportes de posibles compra de votos.

Se suman 52 irregularidades por publicidad que incumple normas o uso indebido de datos personales que se refleja en hostigamiento telefónico a los votantes; así como 34 irregularidades de autoridades electorales que podrían ser faltas disciplinarias por problemas en el registro de cédulas o de puestos de votación o por líos de los jurados electorales en la entrega de los tarjetones en el exterior.



(Colombianos en el exterior denuncian irregularidades en las votaciones)



EL TIEMPO habló con la directora de la MOE, Alejandra Barrios, sobre las alertas de este proceso electoral.

Es importante llegar con el nombre de la organización política, el número si desea particular por un candidato en especial en una lista abierta y saber a qué tipo de circunscripción va a votar FACEBOOK

TWITTER

¿Qué alertas hay?



Hay tres temas. El primero, la pedagogía electoral, pues los ciudadanos se van a encontrar con una tarjeta electoral diferente a la que estábamos acostumbrados, por lo que ahora deben informarse más. Hay tres tarjetas electorales para la Cámara, dos para Senado y, los que deseen votar en las consultas, tendrán también tarjetas para escoger. Además, está la tarjeta que debe entregarse de manera obligatoria a los ciudadanos que habitan en las zonas rurales de los 167 municipios de las Circunscripciones Especiales de Paz. Es muy importante llegar con el nombre de la organización política, el número si desea particular por un candidato en especial en una lista abierta, pero, además, saber a qué tipo de circunscripción va a pedir el voto. La experiencia en el exterior demuestra que faltó pedagogía electoral para ciudadanos y para jurados.



(De seguro le interesa leer: Alerta por riesgos en 16 municipios de las curules de paz en tres regiones)



En segundo lugar está el tema de violencia y ola invernal. Tenemos una preocupación muy grande con las Circunscripciones Especiales, en particular la que tiene a los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira por las amenazas a los candidatos. Se han hecho unos 'corralitos' electorales donde no se permite a los candidatos moverse en determinados espacios, lo que afecta gravemente la posibilidad de hacer una elección libre. La misma información hemos recibido sobre la circunscripción que tiene que ver con Cauca, Valle y Nariño.



Sobre la ola invernal, hemos visto que esta semana ha estado pasada por lluvia. Esperemos que podamos contar con un mejor clima, esto es importante porque cuando hay inundaciones o condiciones muy precarias de acceso a los puestos de votación, toca moverlos o generar condiciones.



(Lea: La importancia de las Curules Especiales de Paz para la democracia del país)



¿Cuál es el tercer tema de seguimiento?



Y, en tercer lugar, está el tema de irregularidades y delitos. Invitamos a que cualquier anomalía sea informada a www.pilasconelvoto.com como trasteo y compra de votos, cosas extrañas en un puesto de votación como una misma persona llevando a votar a otras, o un mismo menor de edad acompañando a diferentes personas y marcando el voto por ellas, así como participación en política de funcionarios. Que nos den toda esa información para nosotros poder procesarla y entregarla a las autoridades y reaccionar a tiempo.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Barrios Cabrera fundó en el 2006 la Misión de Observación Electoral (MOE). Aún es su directora. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Desglosemos estas alertas, ¿qué pasa con las tarjetas electorales?

​

​Ha faltado pedagogía. Antes entrabamos a explicar la diferencia entre una lista cerrada y una abierta y como se tenía que marcar. Hoy, además de eso, toca tener claridad sobre a qué circunscripción se quiere votar. Un ejemplo. Las personas que salgan a votar en el Valle pueden pedir (tarjetón) para Cámara de Representantes la tarjeta territorial o la tarjeta afro o la indígena. Y, aquellos ciudadanos que votan en zona rural de Buenaventura, les tienen que entregar la tarjeta de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Pero ya que se tenga elegir entre las tres primeras tarjetas, le pone un nivel más de información. Y a esto se suman que, si se quiere votar por las consultas, el ciudadano debe acordarse del nombre de la misma porque esa no la van a ofrecer, hay que pedirla.



(De seguro le interesa leer: Después de elecciones comenzarán a proveer cargos nuevos de Procuraduría)



Aparte de las zonas que involucran a las curules de paz que ya mencionó, ¿qué otra alerta de seguridad hay?

​

Mencionamos la circunscripción de Magdalena, Cesar y La Guajira. En Cesar hubo una protesta en la Registraduría, un importante grupo de candidatos señalaron que se retiraban porque no contaban con garantías de seguridad ni de financiación, que hicieron campaña en unas pésimas condiciones, en tanto que otras tres campañas se movían en el territorio sin ningún tipo de dificultad. En el Consejo Comunitario de La Toma (Cauca) se presentó un panfleto firmado por las 'Águilas Negras' contra ciudadanos y candidatos y tenemos unas subregiones del país que siguen estando en riesgo por violencia.



En Arauca, en últimas horas, asesinaron a la esposa del líder que promueve el voto en blanco en el departamento, iban en una moto, él afortunadamente alcanza a salvarse. El departamento desde inicios de este año ha sido escenario de confrontaciones y las zonas rurales, en toda la campaña, hubo seria dificultades para que los candidatos pudieran movilizarse con seguridad.



(Por contexto, le sugerimos leer: Guerra entre redes ilegales desató la violencia en Arauca)



Igualmente, en el Catatumbo, hace una semana larga la situación se puso más complicada debido al paro armado (del Eln). Tenemos todo el corredor del sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño, la frontera entre Antioquia y Córdoba hasta el Urabá, en donde hay presencia del 'clan del Golfo' y de otras organizaciones criminales. Y Chocó es uno de los departamentos que ha tenido crisis humanitaria seria, de desplazamiento forzado y confinamiento, lo que genera la denegación del derecho político de los ciudadanos que están en esos territorios. Y la zona donde hoy tienen presencia las disidencias como Putumayo y Caquetá.Los puestos donde se votan las curules, alejados de cabeceras municipales de 167 municipios, se vuelven claves. ¿Alguno está en riesgo? La reforma que creó las curules permite, en circunstancias extremas, incluso la suspensión de la jornada por parte del Presidente, concepto previo de la Defensoría y la Procuraduría...

Esperamos que este fin de semana deje de llover y que los grupos armados ilegales respeten la jornada democrática del domingo FACEBOOK

TWITTER

La MOE ha puesto sobre la mesa este tema muchas veces, como una preocupación muy grande de que se tomara la decisión de suspender algún proceso electoral en las circunscripciones especiales de paz. Nos da mucha tranquilidad la decisión tomada por el Registrador Nacional del Estado Civil, acompañada con el Ministro del Interior, de que no se va a suspender ninguna elección en ningún puesto. Esto es importante porque si bien en el Acto Legislativo se contempla la suspensión, no existe reglamentación para ello, criterios a seguir antes y después, porque suspender implica reiniciar. Mientras que la decisión de mover mesas por orden público o desastres naturales, sí está contemplado y ha sucedido.



(De seguro le interesa leer: Tras revisión vía 'fast track', Corte avala las curules de paz)



Esperamos que este fin de semana ojalá deje de llover, que se den las condiciones ambientales para que la gente pueda salir a votar de manera tranquila y que los grupos armados ilegales respeten la jornada democrática del próximo domingo.



¿Hay retrasos en llegada de material electoral?

​

No. Hasta la Comisión de Seguimiento Electoral que se hizo el miércoles se dio un parte de cumplimiento con los cronogramas que se tenían para la entrega, que se siguió haciendo hasta el sábado.

Facebook Twitter Linkedin

Informe MOE gastos reportados a 10 de marzo de 2022 Foto: MOE

Esa información y el cumplimiento de una resolución que señala que en los ocho días a la autorización de los gastos se debe presentar información, es importante para la toma de decisiones FACEBOOK

TWITTER

¿Qué balance hace en términos de transparencia de las candidaturas?

​

Uno de los temas más importantes de un proceso electoral es la calidad de la transparencia de información que entregan las autoridades y los candidatos. Frente a las candidaturas, un tema clave es el monto, el origen y el destino con el que financian sus campañas. ¿Por qué? En Colombia el día de las elecciones, por la debilidad del sistema para hacer vigilancia electoral, se pone el primer eslabón de lo que viene siendo una larga cadena de corrupción.



Un ejemplo, se han visto candidatos que se mueven en helicópteros para moverse de un municipio a otro para poder hacer cierres de campaña y cuando se ven los gastos reportados, resulta que no se han gastado nada. Uno de los ejemplos emblemáticos de esto es del de la señora Aida Merlano, el mismo día de elecciones, cuando le hacen el allanamiento, se revisan los recursos que había reportado y su hoja de reporte era cero.



(Lo invitamos a leer: Corte Suprema llama a indagatoria al senador Mario Castaño por corrupción)



El último de sus informes, presentado el viernes, da cuenta que solo el 44 % de candidatos a la Cámara y 41 al Senado han presentado reportes....

​

Tenemos muchísimos candidatos y candidatas que vemos sus vallas, sus actos de campaña y resulta que han reportado, nada más, 10 o 20 o 100 millones o nada. Tenemos un importante número de candidatos que no han reportado un solo peso a la autoridad electoral. Si bien legalmente tienen tiempo hasta después de elecciones para reportar esa información financiera, para la MOE, esa información y el cumplimiento de una resolución que señala que en los ocho días a la autorización de los gastos se debe presentar información, es importante para la toma de decisiones. Si así es en campaña, podremos imaginarnos cómo será en el ejercicio del cargo sin entregar información a tiempo.



(Menos de la mitad de las candidaturas han reportado sus ingresos de campaña)

Es necesario seguir trabajando en territorios donde tuvo presencia las Farc. Si eso no se hace de manera seria, vamos a tener un retorno a tiempos que esperábamos superar con el acuerdo de paz FACEBOOK

TWITTER

Se ha hecho una alerta sobre un posible ciberataque para estos comicios, ¿qué se puede decir?

​

En la medida que más tecnología se utiliza en el proceso electoral, los ciberataques y el 'hackeo' de los sistemas es un tema que está al orden del día. La advertencia la ha hecho el presidente de la República, la Registraduría informó que había estado recibiendo ciberataques desde hace un par de semanas y que ha estado haciendo las pruebas para evitar que estos puedan afectar la funcionalidad de la página de la Registraduría.



(¿Colombia está preparada para repeler ataques cibernéticos? Esto dice el Gobierno)



Esperamos que con la Policía, se pueda mantener la funcionalidad de las diferentes tecnologías que utiliza la Registraduría para la transmisión de los resultados al público. Hemos solicitado la información sobre el resultado de las auditorías del software que utiliza la Registraduría y que esta pueda ser abierta y pública porque apenas está iniciando el proceso electoral. Tenemos comicios de Congreso, pero siguen presidenciales primera y segunda vuelta y es fundamental poder llenar las elecciones de confianza.



(Podría ser de su interés leer: Fiscalía abre investigación tras amenazas a la Corte Constitucional)



¿Cómo ve esta campaña con respecto a la de 2018?

​

Hace cuatro años estuvimos en uno de los procesos electorales más tranquilos desde por lo menos 1991. Eran las primeras elecciones que se hacían después de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué hemos visto en este? Lamentablemente, un incremento de la violencia desde 2019 y, de manera particular, desde enero de este año. Lo que queda de presente es que es necesario seguir trabajando en aquellos territorios donde tuvo presencia las Farc, donde hoy hay disputas territoriales por el Eln con las disidencias y/o otros grupos, y si eso no se hace de manera seria y contundente, lo que vamos a tener es un retorno a tiempos que esperábamos superar a partir del acuerdo de paz.

El último informe preelectoral

Facebook Twitter Linkedin

Las elecciones de Congreso se realizarán el próximo 13 de marzo. Foto: Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con la MOE, entre los hechos más comunes reportados que obedecen a conductas de servidores públicos está respaldar candidaturas en eventos públicos o en publicaciones en redes sociales, así como constreñir a funcionarios de menor rango para que recolecten listados de votantes a favor de ciertas candidaturas a cambio de la prórroga de sus contratos, o a particulares, condicionando el acceso a programas estatales y beneficios al apoyo a alguna candidatura.



Igualmente, se reportaron 79 conductas que tienden a impedir la realización libre del derecho al voto, ya sea a través de amenazas, ofrecimiento de dádivas o entrega de dinero.



(Podría ser de su interés leer: Corte niega libertad al excongresista Pedro Muvdi, preso por parapolítica)



Se trata ofrecimiento de dinero a cambio de su voto para recolectar firmas de votantes a favor de una candidatura. "Lo anterior, a través de reuniones forzadas por parte de empleadores, mensajes de WhatsApp, o incluso reportan que hay casas o barrios donde específicamente se compran y venden votos”, dice el informe entregado el viernes que da cuenta además de amenazas de desvincular a los ciudadanos de programas sociales a los que son beneficiarios y de denuncias de que servidores públicos ofrecieron dinero y contratos a subalternos y contratistas con el fin de que recolectan firmas a favor de ciertas candidaturas.



En cuanto a irregularidades en publicidad y medios de comunicación se reportó el uso indebido de los datos personales de las personas que hostigan telefónicamente a los votantes, daños a material publicitario de las campañas políticas y que, en los puestos de votación del exterior, “políticos y ciudadanos se presentan a los puestos de votación con propaganda política”.



Los departamentos con más irregularidades reportadas son Antioquia y Bogotá, con 31 reportes ciudadanos cada una, seguidos por Atlántico con 19, Cauca y Santander con 17, y Córdoba, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca con 16.



Según la MOE, Estos departamentos suman un total de 179 irregularidades reportadas, que corresponden al 56,6 por ciento del total.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia