El ministro de la Defensa, Diego Molano, le aseguró a EL TIEMPO que está listo el plan de seguridad por parte de la Fuerza Pública para garantizar este domingo el derecho al voto de los ciudadanos.



¿Cómo va a funcionar el plan de seguridad para las elecciones?

​

En el marco de este Plan tenemos a 240 mil miembros de nuestra Fuerza Pública desplegados en esquemas de seguridad para proteger y garantizar las jornadas electorales que se aproximan. Al momento, ya están protegidos el 100 por ciento de los puestos de votación del país. Además, las ocho Divisiones del Ejército, la Fuerza de Tarea Conjunta de Consolidación y Estabilización ‘Hércules’ y la Fuerza de Tarea ‘Omega’ tienen el cubrimiento de todos los puestos de votación rurales, incluidos los puestos de votación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, Citrep.



¿Cómo será el operativo en los Citrep?

​

Se cuentan con 73.282 hombres. La Armada, por su parte, realizará cobertura de 378 puestos de Citrep y 136 no Citrep, para un total de 514 puestos de votación en Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, con 8.162 hombres.



¿Hay riesgo de ataques cibernéticos?



Hemos fortalecido capacidades cibernéticas para combatir cualquier amenaza y garantizar la seguridad de la próxima jornada de elecciones. Los enemigos del país pretendían someternos con sus acciones cobardes y violentas planeadas en la clandestinidad, desde Venezuela, para atacarnos en nuestro territorio, pero se encontraron con unas Fuerzas Militares y de Policía efectivas, profesionales y con capacidad de reacción, que les han impedido avanzar en esa pretensión.



El ministro Diego Molano sobrevoló la zona afectada en el parque Chibiriquete. Foto: Ministerio de Defensa

¿Alguna situación que les preocupe?

​

Lo que puedo decirles a los colombianos, es que estaremos alerta en cada rincón de Colombia, de día y de noche, para protegerlos con todas nuestras Fuerzas. No hay ninguna situación puntual que genere alarma especial, pero pueden estar seguros que estamos y estaremos siempre monitoreando de manera especial las jornadas electorales para evitar los posibles ataques cibernéticos o de cualquier tipo, que pretendan afectar el ejercicio democrático. Estamos a la ofensiva y no a la defensiva para proteger a los colombianos.



Y la seguridad en zonas complejas como Norte de Santander, Arauca y Cauca...



Como lo mencioné, están activas las Fuerza de Tarea Conjunta Hércule' y Omega, para reforzar las tareas de protección de los puestos de votación en Nariño, Cauca y Caquetá. La Segunda División hará lo propio de Norte de Santander. Nuestra Fuerza Pública lleva meses preparando los operativos y está lista, formada y capacitada, para enfrentar con el uso legítimo que tiene de la fuerza a cualquier grupo criminal que pretenda infundir miedo y afectar los derechos democráticos de los colombianos.



¿Cómo recibe del anuncio de cese al fuego del ELN?

​

El grupo terrorista del Eln siempre ha pretendido influir sobre las elecciones, pero nuestra Fuerza Pública no se lo ha permitido. Este grupo, que se financia del narcotráfico, que es la principal amenaza de Colombia, tiene una agenda mediática, que no sabemos a quién busca beneficiar; primero, anuncian un supuesto paro armado para generar miedo y terror entre los ciudadanos y, luego, ante la acción contundente de nuestras Fuerzas Armadas y la imposibilidad de ocasionar resultados a gran escala, mienten de nuevo y dicen que “ya no va más el paro armado”.



Lo importante aquí y que deben saber los colombianos, es que no nos dejamos ni dejaremos amedrentar nunca por estos grupos criminales y que, ante cualquiera de sus actos violentos, encontrarán la respuesta contundente de los militares y policías de la Patria.

Mindefensa invita a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

¿Está garantizado el traslado de los tarjetones?

​

Asegurar unas elecciones libres y normales, es asegurar el traslado de los tarjetones, clave para poder llevar a cabo el ejercicio democrático con efectividad y transparencia. Existe la coordinación entre la dirección de Tránsito y Transportes de la Policía, la brigada liviana de caballería del Ejército y el Plan Meteoro de la Armada, para asegurar el traslado del material electoral, y estamos protegiendo este traslado a lo largo de 16.910 kilómetros del territorio.



Por eso, Le reitero a los ciudadanos que no nos vamos a dejar intimidar ni amedrentar por los delincuentes. Vamos a garantizar la seguridad de todos los colombianos, para que puedan ejercer libremente su derecho al voto. Los invito a salir a ejercer ese derecho para que, entre todos, defendamos nuestra democracia y nuestras libertades.

