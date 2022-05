Innegablemente, el deporte le ha otorgado al país grandes momentos de gloria y tristezas profundas que solo aumentan las ganas de los protagonistas de superarse a sí mismos.



Estos personajes, reconocidos nacional e internacionalmente, han distado de ser apolíticos durante la campaña presidencial vigente y, por el contrario, decidieron poner la cara y anunciar sus apoyos en medio de una contienda electoral plagada de coyunturas. Han saltado a una cancha que parece serles desconocida y están en la disputa de un título que no es para ellos.

¿Tienen algún impacto en la campaña estos apoyos?

Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández son los candidatos que más revuelo han causado con el apoyo recibido de atletas. Futbolistas, ciclistas, boxeadores, luchadores, halterófilos, entre otros, hacen parte de ese grupo que ha expresado libremente sus opiniones políticas.



Y por momentos ese terreno de juego parece serles hostil, aunque su apuesta es sensata y así lo han hecho saber.



"Como ciudadanos colombianos, ellos tienen todo el derecho de elegir a quienes ellos prefieran, a quienes ellos consideren son sus candidatos. Incluso, pueden quedarse callados si así lo desean, algo que en estas épocas de tanta volatilidad emocional se olvida", argumenta Alejandro Bohórquez-Keeney —docente en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia—, con respecto a las posturas de estas figuras públicas.

Sin embargo —aunque algunos de ellos sean pugilistas o luchadores—, Bohórquez-Keeney rechaza la violencia verbal que han sufrido algunas de estas celebridades por dar a conocer su ideología públicamente: "Lo que es realmente nefasto es precisamente el rechazo y los mensajes de violencia que han recibido", hace énfasis.



A pesar de la gran cantidad de interacciones en redes que han tenido los anuncios de deportistas como Egan Bernal, Nairo Quintana o Willington Ortiz, el catedrático no considera que un "ídolo deportivo" haga cambiar la decisión de quienes ya decidieron su voto: "De pronto, pueden jalar a uno que otro indeciso", apunta.

Deportistas y sus candidatos a la Presidencia. Foto: EFE, Archivo EL TIEMPO, Campaña Gustavo Petro

Patricia Muñoz Yi, docente y directora de posgrados en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, coincide en que estos personajes representativos "tienen toda la potestad para expresar también sus preferencias políticas".

Con respecto al impacto que pueden tener o no estas expresiones en las campañas, Muñoz Yi reconoce que "lo que manifieste un deportista conocido, cuyo nombre puede ser seguido y valorado por muchos ciudadanos, podrá tener un mayor impacto" que lo dicho por alguien que no lo es. Sin embargo, "no podemos tener la certeza" de que esta comunicación "vaya a redundar en la suma de muchos apoyos electorales a favor del candidato", según la investigadora.

Así quedó el tarjetón electoral 2022. Foto: Registraduría

La experta resalta que no se le debe dar "importancia absoluta" a estas expresiones, puesto que la convicción para votar por alguien tiene diversos matices.



"El proceso de toma de decisión en los actos electorales se marca por una serie de elementos o factores que van desde la historia misma del elector, los procesos que ha vivido, sus problemáticas, temas de origen, historia de vida, cultura política, lo que escucha de los amigos o la familia, la información que recoge de los medios masivos de comunicación, de las campañas, lo que estudió de las propuestas. Todo eso se suma para tomar una decisión de voto", analiza.



Finalmente, Muñoz Yi reconoce que lo que sí puede surgir a partir del apoyo de una figura pública a un candidato es "ratificar una decisión que ya el ciudadano había tomado por otra vía".



A continuación, conozca los respectivos respaldos que ha recibido cada aspirante a jefe de Estado.

Federico Gutiérrez

"En uso de mi derecho a elegir mi presidente, mi candidato es #FicoPresidente2022", manifestó la luchadora colombiana y medallista olímpica Jackeline Rentería para expresar su apoyo al exalcalde de Medellín a través de su cuenta de Twitter. En esta ocasión, la pugilista se apoyará en una 'llave' presidencial y no una de combate.



Además, el campeón del Tour de Francia 2019, Egan Bernal, generó un debate nacional al anunciar que votará por Federico Gutiérrez. El ciclista de origen zipaquireño ha sido enfático en su posición política: "Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato". Su deseo es que el antioqueño no tenga 'cuesta arriba' sus aspiraciones presidenciales.

Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez , teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... 🧵 abro hilo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

Miguel Ángel Borja, delantero de la Selección Colombia y el Junior, posó junto a Alejandro Char, exprecandidato presidencial del Equipo por Colombia, portando, en esta ocasión, los colores de la campaña de Gutiérrez, en lugar de los de su equipo amado. En ese sentido, el exalcalde de Barranquilla dio a conocer el apoyo del futbolista cordobés a la campaña por medio de sus redes sociales.

Finalmente, Jhon Jairo Tréllez, exfutbolista del seleccionado nacional y campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989, apoya también a Federico Gutiérrez —aunque anteriormente elogió la candidatura de Luis Pérez (Colombia Piensa en Grande)—. El exatacante ahora desea que sea Gutiérrez quien tome la delantera electoralmente.

Jackeline Rentería, luchadora colombiana y medallista olímpica. Foto: Jesús Diges / Archivo EFE Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019. Foto: Efe Miguel Ángel Borja, delantero de la Selección Colombia y el Junior de Barranquilla. Foto: Cristian Álvarez/ FCF John Jairo Tréllez, exfutbolista de la Selección Colombia, Atlético Nacional y Boca Juniors, entre otros equipos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Gustavo Petro

El aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto posee una extensa lista de deportistas que se adhirieron a su campaña y que coinciden con el adjetivo de su coalición: históricos —y memorables como el gol del Viejo Willy en el Monumental contra River Plate (1981)—.

Las glorias del deporte deciden su apoyo a lq campaña del Cambio por la Vida. Maria Isabel Urrutia, el tren Valencia, Willington Ortiz, Fidel Bassa, Pacho Rodriguez, Jacinto Benavente, Manuel Rincón, Chicanero Mendoza, Oscar Figueroa, Andeea Garzón, Jairo Correa, Angie Orjuela pic.twitter.com/CyxyHrVyEl — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2022

"Las glorias del deporte deciden su apoyo a la campaña del cambio por la vida", señaló Gustavo Petro al oficializarse el apoyo grupal.



Leyendas del levantamiento de pesas (halterofilia), fútbol, boxeo, atletismo y fútbol de salón mostraron su simpatía en conjunto por las propuestas del exalcalde de Bogotá y lo animarán en el 'cuadrilátero' electoral:

María Isabel Urrutia, primera medalla de oro olímpica en levantamiento de pesas. Willington Ortiz, exfutbolista de la Selección Colombia, Deportivo Cali, América y Millonarios. Adolfo 'el Tren' Valencia, exfutbolista de la Selección Colombia, el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid, entre otros equipos. Manuel Rincón, exfutbolista y hermano de Freddy Rincón. Luis 'Chicanero' Mendoza, excampeón de boxeo. Fidel Bassa, excampeón de boxeo. Jairo Correa, excampeón mundial de atletismo. Angie Orjuela, atleta olímpica. Óscar Figueroa, medallista olímpico en halterofilia. Andrea Garzón, jugadora de fútbol de salón. Uvaldina Valoyes, halterófila. Norfalia Carabalí, exatleta olímpica.

María Isabel Urrutia, exhalterófila y primera medalla de oro olímpica en la Historia de Colombia. Foto: AFP Adolfo el 'Tren' Valencia, exfutbolista de la Selección Colombia, el Bayern München y el Atlético de Madrid, entre otros equipos. Foto: Archivo EL TIEMPO Willington Ortiz, exfutbolista de la Selección Colombia, Deportivo Cali, Millonarios y América de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO Óscar Figueroa, medallista olímpico de oro en levantamiento de pesas. Foto: Coldeportes Fidel Bassa, exboxeador y campeón mundial mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Foto: Pablo Salgado.

Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández no se quedó atrás y recibió, nada más ni nada menos, que el apoyo de Nairo Quintana, multicampeón en ciclismo con su estilo de escalador —como Rodolfo Hernández en las más recientes encuestas—.



Lo que sorprendió fue el cambio de ruta del boyacense, pues antes de las consultas mostró su respaldo al precandidato de la Coalición Centro Esperanza Carlos Amaya (exgobernador de Boyacá). Quintana le entregó a este último, en un acto simbólico, su bicicleta por estar "dispuesto a pedalear con el alma por nuestro país".

No somos de derecha ni de izquierda, queremos un país en paz donde día a día podamos construir un mejor futuro. Mi voto será #Rodolfopresidente — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) May 20, 2022

"No somos de derecha ni de izquierda, queremos un país en paz donde día a día podamos construir un mejor futuro. Mi voto será #RodolfoPresidente", fueron las razones que dio el boyacense en Twitter para apoyar al exalcalde de Bucaramanga en la contienda electoral, con la intención de que progrese en el útlimo sprint de las campañas.



El candidato santandereano respondió a este célebre apoyo asegurando que su voto "le da alegría" a su corazón y "suma esperanza" para el país.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Archivo / EL TIEMPO

