Este 14 de junio, a cinco días de la segunda vuelta presidencial, EL TIEMPO realiza un recorrido a algunos de los hechos más importantes del día relacionados a los comicios venideros.



(Le puede interesar: Sofía Petro dice que podría haber un 'estallido social' si gana Hernández).

Sofía Petro dice que podría haber un 'estallido social' si gana Hernández

Este 11 de junio, el diario El País, de España, publicó una entrevista con Sofía Petro, la hija del candidato presidencial Gustavo Petro. Sin embargo, este lunes se ha hecho viral en redes sociales un pequeño extracto en el que se le oye hablar de un posible "estallido social" en caso de que Rodolfo Hernández gane las elecciones de este 19 de junio.





"Estamos conociendo quién es verdaderamente Rodolfo Hernández y no podemos dejar que sea presidente. Creo, a mi parecer, que si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado" fueron las palabras de la hija de Gustavo Petro sobre el candidato santandereano.



No obstante, Verónica Alcocer, su mamá y esposa de Petro, dijo que "le están poniendo mucho tinte a las palabras de una niña de 20 años y que estudia ciencias políticas en Francia, que seguramente ha leído procesos de lo que ha pasado en otros países y que encuentra en la realidad que vive, cuando va a las regiones, extrema pobreza, gente sin oportunidades y que no tiene la manera de ingresar comida a sus casas ni estudio, que es la mayoría de los colombianos".



Por su parte, el propio Petro dijo señaló que "si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el dia de elecciones habrá un estallido".



Y añadió: "A quién se le ocurre que amenazamos con decir que si el pais no resuelve los problemas de injusticia social, estallará. Es por eso que le pedimos al pueblo colombiano votar por el cambio y abrir los senderos de la paz. Lo que proponemos es la paz y cambiar a Colombia".

'Me sacaron de contexto': Rodolfo Hernández sobre la Virgen María

El candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción (Liga), Rodolfo Hernández, pidió perdón luego de un comentario que hizo sobre la virgen María durante una conversación con ‘Radio Nacional de Colombia’ que tuvo lugar el pasado 7 de abril.



“Yo recibo a la virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso”, declaró en ese entonces.



Este martes, Hernández se pronunció sobre esos comentarios que había emitido y se excusó por ellos.



"Como ser humano, reconozco que me equivoqué y pido disculpas a quienes he herido por usar palabras como no se debe", expresó.



(Conozca más: 'Me sacaron de contexto': Rodolfo Hernández sobre la Virgen María).

Votos en el exterior aumentaron durante el primer día de las elecciones

"Respecto al primer día de votaciones en el exterior para la primera vuelta presidencial, realizadas el 23 de mayo de 2022, en el que votaron 18.143 colombianos, el lunes 13 de junio se presentó un aumento del 11,1 %, con la votación de 20.171 connacionales", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Madrid (1.997), Barcelona (851), Londres (844), París (547) y Valencia (400) son las ciudades en las que más ciudadanos colombianos residentes en Europa han depositado sus votos.



La jornada electoral de este martes ya se cerró en Asia, Oceanía, Europa y África. En estos continentes mencionados acudieron durante este 14 de junio 7.204 colombianos, de acuerdo con información de la Cancillería.



(No deje de leer: Votos en el exterior aumentaron durante primer día de las elecciones).



POLÍTICA