Por estos días, en redes sociales circula información falsa o poco clara sobre aspectos relacionados con las elecciones: ¿hay que presentar carné de vacunación? ¿Qué pasa si voto en blanco? ¿Cómo voto para no anular el voto?



(Le sugerimos: Elecciones legislativas 2022: qué se vota en Colombia este 13 de marzo)



Teniendo en cuenta las búsquedas en Google de los últimos días en Colombia, además de las preguntas que llegan a la Registraduría, EL TIEMPO le aclara algunas dudas frecuentes sobre las votaciones.

¿Hay que presentar carnet de vacunación para votar?

No. El carnet de vacunación no es un requisito para poder votar. En su puesto de votación, el documento que le solicitarán será la cédula de ciudadanía física (amarilla con hologramas) o la cédula digital certificada por la Registraduría Nacional.



(Además: Consulte lugar de votación, si es jurado y todo sobre las elecciones 2022)

¿Cómo marcar correctamente la tarjeta electoral?

Hay información falsa y poco clara sobre los efectos que tiene marcar de cierta manera la tarjeta electoral.



Sobre la forma correcta, la Registraduría explica que cualquier tipo de marca -por ejemplo, una equis, un círculo, un triángulo o incluso palabras- dentro de una zona de marcación es un voto válido.



Teniendo en cuenta lo anterior, no es cierto que se anule el voto en caso de que, por ejemplo, se marque el número de dos o más candidatos de un mismo partido. De presentarse esa situación, el voto contaría para el partido.



(También: ¿Cuál es la forma correcta de marcar los tarjetones en las elecciones?)



Si, por otro lado, en una lista preferente se marca únicamente el logo del partido y no el número de un candidato, el voto también será válido y contará para el partido. Y será válido para el candidato si se marca tanto el logo del partido como el número de candidato.



El voto será nulo cuando no haya una intención clara de voto. Un ejemplo es cuando se hacen marcas en zonas de marcación de dos o más partidos.



Finalmente, si la tarjeta electoral se devuelve sin ninguna marcación dentro de las zonas correspondientes, será un voto no marcado. Lo mismo pasará si se hacen marcaciones por fuera de las zonas.



Para que un voto en blanco cuente como tal, es necesario hacer una marcación sobre el recuadro correspondiente. Es decir, un voto no marcado y un voto nulo no son lo mismo que un voto en blanco.



La Registraduría explica de manera más detallada el asunto en el siguiente video.

¿Puedo pedir otra tarjeta electoral si me equivoco marcando?

Se ha dicho erróneamente que si se comete un error al marcar en la tarjeta, "ya no hay nada que hacer". Sin embargo, en un video de pedagogía electoral, Julio Rocha, funcionario de la Registraduría, explica que la persona que se equivoque tiene derecho a pedir al jurado una nueva tarjeta electoral.



(Vea: Menos de la mitad de las candidaturas han reportado sus ingresos de campaña)



¿Y qué pasa con la que quedó mal? Debe ser entregada al jurado. "Esa tarjeta electoral que marcó mal va a ser un material inservible que, al final de la jornada, se va a depositar en un sobre negro de inservibles", explica Rocha.

¿Qué pasa si voto en blanco?

Desde hace varios años circulan rumores sobre lo que pasa con el voto en blanco. Se ha dicho, por ejemplo, que esos votos se suman para favorecer a algún candidato al final del conteo. Dicha información es falsa.



Al respecto julio Rocha dice lo siguiente: "Es un mito... De una vez dejemos claro que el voto en blanco es otro movimiento. De una u otra manera es como la ciudadanía va a expresar que no está conforme con ninguno de los candidatos o listas que hacen parte de la contienda electoral".



(Siga leyendo: Atentan contra dos candidatos para las curules de paz en Antioquia)



Y en cuanto a la confusión que existe entre voto en blanco y voto no marcado, el funcionario aclara que, como el voto en blanco trae una casilla dentro de la tarjeta el electoral, la persona que escoja esa opción debe manifestarlo haciendo una marca sobre dicha zona.



Es decir, si la tarjeta electoral se devuelve sin marcar, esta no cuenta como voto en blanco sino como voto no marcado.