Varios grupos políticos denunciaron posibles irregularidades en el diligenciamiento de los formularios E-14, asegurando que esto estaba afectando en la suma del totalidad de votos que obtuvieron el pasado 13 de marzo en las elecciones legislativas.



De hecho, la Misión de Observación Electoral (MOE) anunció por medio de un comunicado que "ha encontrado hasta el momento múltiples errores en el llenado de los formularios E-14 por parte de los jurados que los diligenciaron y que fueron

difundidos a través del sistema de preconteo".



La pregunta es: ¿cuáles son los errores más comunes de los jurados cuando llenan el E-14?



El registrador Alexander Vega dijo que el conteo de votos para las elecciones al Congreso es muy "dispendioso" y que los jurados de votación pueden haber cometido errores humanos cuando diligenciaban el formulario E14.



"Hemos encontrado, de acuerdo a las comisiones escrutadoras, que en Colombia no se puede hacer fraude porque intervienen varios actores. Hemos encontrado tachones (...) falta de firmas, enmendaduras, rayones. Esas inconsistencias suceden y no han sido en contra de ningún partido en particular", dijo.



De acuerdo con la MOE, los errores más comunes que han encontrado son un diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios, sumas incorrectas de los votos depositados y captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo.



También habla de "casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, que incluso lo han sido reconocidos públicamente".



Indicaron que los errores señalados guardan relación con la decisión de seguir manteniendo 3 formularios E-14 que tienen que ser llenados a mano 3 veces, "por lo que a pesar que deben ser copias iguales, no son idénticas; la falta de acceso a la información frente al proceso de selección y designación de los jurados de votación; así como deficiencias en la capacitación de los mismos, entre otros".



Asimismo, aseguran que "se evidencian dificultades generadas a partir del diseño del formulario E-14, cuyo error en el diseño fue previamente informado a la Registraduría, particularmente en la página número 10 de las 11 que lo integran, frente al lugar de ubicación de los votos emitidos por la coalición Pacto Histórico".



De hecho, Gustavo Petro denunció que durante el certamen electoral presuntamente había ocurrido un hecho que les pudo restar votos.



Petro aseguró en su cuenta de Twitter que en "30.000 mesas los jurados mandaron la foto del formulario -E14- de la U recortando el pedazo del Pacto y así borraron los votos transmitidos".



De igual forma, explicó que como la lista del Pacto Histórico era una lista cerrada, no preferente, la casilla para el registro de la cantidad de votos fue agregada al final del formulario E14 del 'Partido de la U', y esto habría permitido que los jurados enviaran las fotografías del formulario con la parte inferior recortada, y se omitieran los votos recibidos por el Pacto.



Y aquí les muestro el diseño del formulario del E14 para la U, todos llenos de números de los candidatos porque son listas abiertas.



Como el Pacto es lista cerrada y no tiene números, remiten los datos como un agregado abajo del formulario del partido de la U pic.twitter.com/n34rH3Jp4Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022



