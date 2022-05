Más de 10 observatorios y centros de investigación en educación enviaron una carta a todos los candidatos presidenciales que se disputarán la llegada a la Casa de Nariño el próximo 29 de mayo.



Y es que, de acuerdo con las organizaciones, en los planes de gobierno de los aspirantes se evidencia una “ausencia de propuestas específicas sobre algunos aspectos cruciales”.



El comunicado está firmado por el Observatorio a la Gestión Educativa ExE de la Fundación Empresarios por la Educación, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte, el Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi, la Sociedad en Movimiento de Risaralda, el Observatorio de la Red Universitaria de Risaralda (RUN), la Fundación Saldarriaga Concha y el Observatorio de Interpretación de las Realidades Educativas de Norte de Santander (OIRE).



Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación LEE de la U. Javeriana, destacó que es importante que los candidatos presten más atención y detalle a lo que van a hacer en el sector.



"Colombia tiene rezagos importantes en términos de equidad social y está demostrado que la educación es la herramienta más poderosa para lograr una sociedad más justa y equitativa. Por ello, como sociedad debemos exigir a los candidatos a la presidencia propuestas concretas y viables que más allá de promesas de campaña se note un compromiso genuino por la educación, y la responsabilidad que explicar en detalle sus apuestas y las fuentes de recursos para poder llevarlas a cabo. No basta con prometer ‘educación gratuita’, si no que expliquen con detalle qué implica ello. Necesitamos que los candidatos expongan propuestas viables y pertinentes que prioricen una educación de calidad para todos nuestros niños, niñas y jóvenes", destacó.



Por su parte, Gloria Bernal, también codirectora del LEE, afirmó: "Todos debemos preocuparnos por la educación y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Por un lado, los candidatos a la presidencia tienen la responsabilidad de priorizar y proponer estrategias concretas, pertinentes y viables por la educación, y por otro lado, todos como sociedad también tenemos la responsabilidad de exigir que se cumpla lo que se propone, de manera que podamos tomar decisiones informadas, por el futuro de Colombia".



Y agregó: "Algunas propuestas parece que están allí porque suenan bien. Pero están lejos de ser claras o cumplibles. Quisiéramos ver tanta seriedad en la planeación de las estrategias de educación, como en su deseo de ganar".



Y es que el panorama expuesto por los observatorios es preocupante. En primer lugar, hacen énfasis en que, actualmente en Colombia cerca de la mitad de los estudiantes que entran a primero de primaria, no logran terminar su bachillerato. De los que sí logran, solo el 40 por ciento hacen un tránsito inmediato a la universidad.



Pero también destacan problemas de calidad. De acuerdo con el Observatorio a la Gestión Educativa, solo el 18 por ciento de los estudiantes que presentan las pruebas Saber 11 logran niveles adecuados o sobresalientes de las 4 competencias: matemáticas, lectura crítica, Ciencias Naturales y Sociales Ciudadanas.



A esto se debe agregar la caída en resultados en pruebas Saber 11, que están a la baja desde el año 2017, además de la reciente caída que presentaron los puntajes globales en pruebas Saber Pro.



Adicionalmente, de acuerdo con los últimos resultados de las pruebas Pisa, de 2018. Colombia presenta un rezago significativo en temas de logro académico y formación. que llega a ser de hasta dos años en comparación con el promedio global de la Ocde.



También se mencionan temas como la falta de profesionales en salud mental en los colegios (que llega al 42 por ciento en instituciones oficiales y 61 por ciento en colegios rurales) o la falta de planes territoriales de formación docente en 79 de las 96 secretarías de educación del país.



A todo esto se suman los temas a los que sí se les ha dado cierta prioridad en el escenario de debate, que pasan por el acceso a la educación superior (matrícula cero y gratuidad) así como posibles cambios en el Icetex.



La carta puede ser consultada en el siguiente enlace.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

