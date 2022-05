A poco más de un mes para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, muchos colombianos se preguntan ¿con cuántos votos se gana la primera vuelta?.



Para que no haya una segunda vuelta de elecciones presidenciales, la cual se llevaría a cabo el 19 de junio, uno de los ocho candidatos debe ganar en la primera vuelta obteniendo la mitad de los votos escrutados + 1.



Haciendo cuentas, en total, fueron poco más de 12,2 millones de colombianos los que pidieron el tarjetón de una de las tres coaliciones presidenciales del pasado 13 de marzo, mientras que al Senado y a la Cámara, ese mismo día, votaron 17,8 millones.



A eso hay que sumarle los que no asistieron a las urnas el pasado 13 de marzo, pero sí lo harán el día de las presidenciales. Hace cuatro años también fueron 17,8 millones los colombianos que participaron en las elecciones legislativas, pero el día de los comicios presidenciales, 19,6 millones asistieron a las urnas.



Asumiendo que se repita la historia del 2018, se necesitarían más de 9,8 millones de votos para que uno de los candidatos presidenciales gane en primera vuelta.



No obstante, ese número podría ser mayor, si se tiene en cuenta que en Colombia el censo electoral que realizó la Registraduría Nacional arrojó un total de 38,8 millones de colombianos habilitados para votar.



