Constreñimiento al elector, elección ilícita de candidato, inscripción fraudulenta de cédula, compra de votos, tráfico de sufragios, suplantación de identidad, alteración de resultados electorales, financiación ilícita o violación de los topes de gastos de una campaña, no reportar cuentas, entre otros, son tipificados como delitos electorales en Colombia.



Las acciones anteriormente mencionadas corresponden a información que brinda el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su sitio web en la que menciona los ilícitos que pueden suceder en época electoral y están plasmados en el Código Penal. A propósito de los comicios presidenciales del 29 de mayo, conozca cómo puede denunciar irregularidades electorales.



(Puede ver: Sergio Araújo dice que despedirá a los trabajadores que voten por Petro).

Denuncie en la plataforma Uriel

Si usted se percata de que se está incurriendo en alguno de los delitos electorales que conoció en la página del CNE, puede acudir a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel). Esta es una herramienta que el Ministerio del Interior puso a disposición de la ciudadanía para que pueda realizar denuncias y hacer el proceso electoral más transparente.



Solo debe ingresar al enlace de la plataforma y buscar la opción “Registra tu queja”:

Facebook Twitter Linkedin

Plataforma Uriel. Foto: Ministerio del Interior.

Tras interponer la queja por una irregularidad electoral, esta es analizada por un equipo de personas que estudia a qué entidad le corresponde investigarla. Una vez definido el órgano respectivo, la denuncia es remitida.



Además, cada ciudadano puede hacer seguimiento al caso en la opción “Consulta tu queja”.



(Le puede interesar: Francia Márquez explica a qué se refería cuando habló de huevos alemanes).

Sin embargo, ese no es el único medio para hacer denuncias electorales a través de Uriel, puesto que también hay una línea gratuita nacional, un correo electrónico y un número celular.

Facebook Twitter Linkedin

Contacto Uriel. Foto: Ministerio del Interior.

Denuncie con ayuda de la Misión de Observación Electoral

También, la Misión de Observación Electoral (MOE) cuenta con un enlace para reportar comportamientos anómalos durante el período electoral. Como en Uriel, estas son remitidas a las autoridades correspondientes para que las estudien.

Facebook Twitter Linkedin

Plataforma Pilas con el Voto. Foto: Misión de Observación Electoral.

Inicialmente, debe ingresar a la plataforma Pilas con el Voto, que es un proyecto de la MOE, y seleccionar la opción “Reporta aquí”. Posteriormente, diligencia la información solicitada e informa sobre la irregularidad.



(Infórmese: ¿Por qué Federico Gutiérrez está llenando las plazas públicas?).

Denuncie ante el Consejo Nacional Electoral

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está dispuesto a acoger todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos que son de su competencia, especialmente en época electoral.

Mecanismos de contacto

Localización física: Avenida Calle 26 # 51-50, Edificio Organización Electoral - CAN, Bogotá. Línea de contacto teléfono fijo: 57 +1 +2200800 - Fax: 57 +1 +2200800 Ext. 1816 Horarios de atención: lunes a viernes 8:00 a. m.-12:00 m. y 2:00 p. m.-5:00 p. m. Correo electrónico: atencionalciudadano@cne.gov.co Notificaciones judiciales: cnenotificaciones@cne.gov.co Correo físico: Avenida Calle 26 # 51-50, Edificio Organización Electoral - CAN, Bogotá Código postal: 111321

Denuncias ante otras entidades

De la misma manera, puede denunciar delitos electorales ante la Policía Nacional llamando a la línea 123.



Igualmente, están a disposición —dependiendo del tipo de reporte— para recibir las denuncias por hechos relacionados con las elecciones: la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.



(Conozca más: ¿Por qué los indecisos están siendo claves en la recta final de campaña?).

¿Por qué denunciar?

El profesor Mauricio Jaramillo Jassir (Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario) explica por qué es saludable para la sociedad que se realicen este tipo de acciones de control político.

“La democracia depende, en buena medida, de que la gente confíe en ella. Que la vea como un sistema transparente, confiable y que da garantías. Si nos acostumbramos un poco a la lógica de que no se denuncia porque no se hace nada, pues básicamente la democracia se va debilitando y podríamos tener unas elecciones cuyo resultado no sea del todo aceptado o legítimo”, enfatiza Jaramillo Jassir.



Además, el catedrático resalta la importancia de que estos hechos sean visibilizados en los medios de comunicación, evitando difundir noticias falsas.



(Lea más: Fico pide a Petro aclarar si tiene relación con posible infiltración).

Facebook Twitter Linkedin

Los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Foto: Milton Díaz y Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Más allá de simplemente denunciar un simple crimen, como indica Alejandro Bohórquez-Keeney (docente en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia), se trata de que “los ciudadanos seamos activos en nuestra democracia”.

En contraste con lo anterior, Bohórquez-Keeney señala que una de las falencias del sistema electoral en Colombia es que, de parte del Estado, “no son claros los mecanismos para que esta ciudadanía sea activa”.

En conclusión: las necesidades de más actividad ciudadana y divulgación proactiva por parte del Estado comulgan con el ideal democrático.



(No deje de leer: MOE rechaza 'actuar delictivo' de algunas empresas frente a las elecciones).





Santiago Carmona Caraballo. Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.



En Twitter: @scarmona926



POLÍTICA