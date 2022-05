A 15 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un estudio desarrollado por la firma Ipsos para Origen Red de Liderazgo se propuso indagar en las percepciones de la ciudadanía sobre el tipo de líder que el país necesita.



Lo hizo identificando cuáles son los atributos de liderazgo político preferidos por los colombianos, así como aquellos que consideran menos relevantes.



Para ello, se evaluó la preferencia entre 32 atributos sin mencionar el nombre de ningún candidato presidencial, ni a ninguna figura pública. En total, 300 personas mayores de 18 años residentes de áreas metropolitanas del país participaron en el estudio, el cual tampoco incluyó preguntas de intención de voto.



Todos los atributos eran de carácter positivo, “deseables en un líder”, según el enfoque de Origen, que trabaja precisamente buscando a líderes de todo tipo en el país para fortalecer sus competencias. Estos se dividieron en cuatro grandes grupos: características personales y éticas; de liderazgo colectivo; conocimiento, experiencia y trayectoria, y de liderazgo movilizador de cambios.



Con base en pruebas de concepto hechas por los participantes, que incluyó un componente racional y otro emocional, se generó una lista de preferencia de los atributos, en una escala general de 0 a 200.



Los resultados mostraron que los atributos que obtuvieron los mejores puntajes (120 puntos o más) fueron: ‘es sincero y transparente’ (152 puntos); ‘conoce a fondo el país y entiende lo que la gente necesita’ (139); ‘es capaz de tomar decisiones difíciles’ (123); ‘busca soluciones innovadoras’ (122), y ‘piensa en grande, tiene una visión estratégica para Colombia’ (121). De estos atributos el primero corresponde a una característica ‘personal y ética’ del líder; el segundo, a un atributo de conocimiento, experiencia y trayectoria, y los tres restantes son de un liderazgo movilizador de cambios.



Entre tanto, los atributos con los puntajes más bajos (80 puntos o menos) fueron: ‘es valiente y hace propuestas arriesgadas’ (78 puntos); ‘se rodea bien y conforma equipos calificados y productivos’ (76); ‘invita a soñar’ (73); ‘evita vender soluciones fáciles a problemas complejos’ (70); ‘saca lo mejor de quienes lo rodean’ (69), y ‘es un gran comunicador e inspira con sus palabras’ (66).

Un líder sin agenda oculta

A partir de los resultados, el estudio concluyó que “los colombianos prefieren con más fuerza un liderazgo de tipo personalista, autócrata, paternalista y vertical”. Y de igual forma, que “son más renuentes a un liderazgo de tipo horizontal, inspirador y que potencie lo colectivo”.



Según esta investigación, el atributo ganador de la lista, ‘es sincero y transparente’, corresponde a una característica personal y ética.



Para Rosita Manrique, presidente ejecutiva y cofundadora de Origen, esto indica que los ciudadanos buscan un mandatario “que no tenga una agenda oculta”, lo cual “está asociado a la conversación sobre la necesidad de un cambio profundo en temas de corrupción”.



De las primeras cinco posiciones también se destacó que los colombianos dicen preferir un líder que conozca al país y tenga una visión amplia de este. “Ahí hay un mensaje importante: no necesitamos soluciones inmediatas, sino planes estratégicos a largo plazo. Así mismo, líderes que conozcan la complejidad y profundidad de los problemas que tiene el país y entiendan el coliderazgo que se requiere para resolverlos”, señala Manrique.



Ahora bien, a pesar de que tanto en los puntajes más altos como en los más bajos se incluyen rasgos de liderazgo movilizador de cambios, el estudio aclara que en ese ítem hay marcadas diferencias en sus elecciones.



En aquellos con los puntajes más altos, es decir, los más preferidos, aparecen “atributos más relacionados con un líder estratega, firme, solucionador e innovador”, explica el documento.



Por otro lado, los atributos de puntajes más bajos, los que resultan menos atractivos para los ciudadanos que participaron de la investigación, se asocian con “un líder inspirador, con habilidades comunicativas y de trabajo en equipo, y responsabilidad al abordar problemas”.



Según el estudio, el atributo perdedor de la lista general, ‘es un gran comunicador e inspira con sus palabras’, el cual, dice el documento, “remite al anti-ideal de líder político, de la política tradicional y la politiquería”.



Entre los atributos con puntajes altos, pero que quedaron por fuera de los cinco primeros, se destacan también ‘Genera unión y no división’ y ‘Promueve y valora la participación de todos’.



En palabras de Manrique, “esto nos muestra un mensaje de que sacar adelante el país no es tarea exclusiva del presidente ni de su equipo de Gobierno o del 50 % de votantes que lo apoyó, sino que es una labor de todos”.



Sin embargo, para la Fundación Origen, un punto que llamó la atención en los resultados es la ausencia de atributos de liderazgo de tipo colectivo entre los puntajes más altos, pues esto, dice el informe, da cuenta de una intención de eludir la corresponsabilidad ciudadana en el ejercicio de la política.



“Estamos eligiendo a nuestros líderes con la expectativa de que vengan y nos solucionen todo, que nos digan qué hay que hacer. Y a pesar de que es una tendencia natural en momentos de incertidumbre, el error está en que los líderes caigan en la tentación de decir: ‘sí, yo tengo las respuestas’, porque, primero, hay muchas probabilidades de incumplir. Y segundo, evitan que los colombianos hagamos la parte que nos toca”, puntualiza Manrique.

‘Necesitamos impulsar liderazgos colectivos’

Rosita Manrique, la presidente ejecutiva y cofundadora de Origen, reflexiona sobre los resultados del estudio de atributos.



¿Colombia necesita liderazgos colectivos?



Ante la magnitud de los retos que tiene hoy el mundo y el país, el líder mesiánico, salvador y ‘superhéroe’ está mandado a recoger y lo que necesitamos son líderes que promuevan la unión y no la división, que generen consensos y que entiendan la importancia de incorporar múltiples miradas y visiones en la construcción de soluciones. Igualmente importante, y también ausente en los resultados del estudio, es la necesidad de entender que no estamos eligiendo solo un líder sino un equipo que lo rodea y, en ese sentido, necesitamos personas que sean capaces de construir equipos sobresalientes y con altos niveles éticos.



¿Qué hay detrás de la renuencia al liderazgo colectivo?

​

Estamos escogiendo a nuestros líderes con los criterios del pasado. Hoy estamos en un sistema diseñado para mantener rota la confianza porque seguimos buscando quién nos solucione los problemas, pero eso es imposible. El líder de turno nos vende maravillas y soluciones sencillas que, al final, no va a cumplir porque no puede hacerlo todo solo. Y el elector, que creyó en la promesa, se desilusiona y se rompe la confianza de nuevo. Es un tema cíclico.



Lo que hoy se necesita es un líder que nos invite a soñar, que nos conecte con la esperanza y nos convoque para aportar lo mejor de cada uno y así construir juntos el país que queremos.

Rosita Manrique, presidente ejecutiva y cofundadora de Origen. Foto: Cortesía

¿Cómo podemos entender la importancia de los liderazgos colectivos?



Enfocándonos en casos que ya existen. Cuando salimos del orden nacional y vamos a lo local, nos damos cuenta de las grandes transformaciones en regiones donde las comunidades se unen para solucionar sus problemas, sobre todo ante la ausencia del Estado.



¿Hay un desinterés a la hora de elegir? La ética y la integridad lideran el top 5, pero los colombianos parecemos poco exigentes en ese aspecto…



Sí, siempre decimos que queremos un líder honesto, sincero y transparente, pero en vez de exigir mayores estándares éticos a nuestro candidato, le ‘perdonamos’ todo. Se trata de entender nuestra responsabilidad como electores, que incluye hacer control social y aprovechar los espacios de participación ciudadana.



¿Tiene sentido esa idea de 'no me gusta la persona pero sí las ideas que representa'?



Esa división es difícil porque quien va a estar impulsado las ideas es la persona detrás del cargo, y un buen liderazgo parte de un buen ser humano. Hay que pensar bien a quién estoy eligiendo, pues le estoy entregando la responsabilidad de liderar el futuro del país a una persona en la que yo confío y siento que representa los valores que, para mí, son los más importantes.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Periodista ELTIEMPO.COM

Twitter: @williammoher

Consulte a continuación el estudio completo.

Ficha técnica

Empresa Contratante: Fundación Origen

Empresa que realiza: Ipsos

Representante del Cliente: Rosita Manrique

Tema: Se evaluó la preferencia entre 32 atributos de liderazgo político sin mencionar nombre de ningún candidato presidencial ni figura pública

Naturaleza de la investigación: Encuesta de prueba de conceptos

No se incluyeron preguntas de intención de voto

Técnica de recolección: Virtual autodiligenciada a través de plataforma digital Ipsos DUEL

Cuestionario estructurado; compuesto en su mayoría por preguntas cerradas, seleccionadas de manera aleatoria para cada encuestado y que varían según las preferencias.

Duración del ejercicio: aproximada de 7 minutos.

Grupo objetivo: Población general mayor de 18 años inscrita al panel de Ipsos Interactive Services

Cubrimiento Geográfico: Áreas Metropolitanas de Colombia.

Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico.

Muestra realizada: 300 pruebas de concepto

Desagregación de resultados: Los resultados de este estudio no permiten desagregaciones estadísticamente representativas

Ponderación: No se pondera.

Fiabilidad de los resultados: No aplica dado que es un muestreo no probabilístico.

Proceso de investigación subcontratado : Ningún proceso se subcontrató.

Trabajo de campo: 28 de abril de 2022 a 1 de mayo de 2022

Proveedor de campo: Ipsos Digital

Método de supervisión: Sin supervisión

Este estudio se llevó a cabo cumpliendo con las normas ISO 20252:2012 - ISO 9001:2008, cumple con los códigos éticos establecidos por ESOMAR/CCI.