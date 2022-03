Las recientes denuncias sobre posibles irregularidades en el preconteo de votos para algunas coaliciones y partidos políticos, han hecho que se centren las miradas en las falencias del sistema actual de escrutinio.



Pero, al parecer, los errores y problemas en el preconteo de votos, no es algo nuevo en el sistema electoral.



En las elecciones para el Legislativo de 2014-2018, el partido cristiano MIRA, recibió tres curules más, después de que el Consejo de Estado evidenciara que hubo irregularidades entre las actas de escrutinio de mesas, que corresponden a los formularios E-14 y las actas de las comisiones escrutadoras, que son diligenciadas a través de los formularios E-24.

Igualmente, en los comicios del Congreso de 2018, sucedió un episodio similar, cuando el partido Colombia Justa Libres recuperó más de 33.000 votos, con el proceso de reconteo. Esto permitió que el bloque político obtuviera el umbral y se sumaran a su bancada tres curules que habían sido repartidas inicialmente entre el partido Conservador, Lista de la Decencia y la Alianza Verde.



Hoy, se espera que la Registraduría Nacional, entregue los resultados oficiales de la votación del Senado y de las consultas interpartidistas que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo, mientras que los de Cámara de Representantes serían presentados la próxima semana.



En ese sentido, el registrador nacional, Alexander Vega, informó que los resultados previos que se conocieron de las elecciones, corresponden al preconteo, por lo que hasta que no se entreguen los informes definitivos no se puede hablar de fraude electoral ni los partidos pueden reclamar votos que no han sido oficializados.



Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, fue uno de los primeros que denunció que en aproximadamente 29.000 mesas de votación no se registró ningún voto por esa coalición, esto, según los cálculos de su partido.



Pero esta colectividad no fue la única en reclamar por el conteo de votos, el senador electo por el Partido Comunes, Carlos Lozada, aseguró en que en las últimas horas se han recuperado 124.706 votos en preconteo para su bancada, de acuerdo a la Misión de Observación Electoral (MOE).

Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló para Blu Radio, que entre las fallas que pudieron incidir en el preconteo, estuvo la inadecuada preparación de los jurados de votación respecto al modelo actual de registro de votos, el mal diseño de los formularios E-14, y la falencia en la transmisión de escrutinio.



"La madre de estos errores el día de las elecciones fue la transmisión de los resultados de preconteo, que provocó la omisión del reporte de los votos", dijo Barrios para el medio citado.

