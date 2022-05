Los candidatos que aspiran a la Presidencia entran a lo que será su última semana de campaña en la calle antes de enfrentar la primera vuelta presidencial. Hasta el próximo domingo podrán hacer eventos en la plaza pública, según la ley.



Tal vez por eso se han visto plazas públicas con grandes aglomeraciones de simpatizantes, especialmente de los dos candidatos que lideran las encuestas en cuanto a intención de voto: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

Y es que los candidatos no están desaprovechando el tiempo. Este fin de semana, Petro estuvo en Corozal, en Sucre y en Cartagena. Y ayer presidió una gran manifestación en Soacha, Cundinamarca, y de ahí salió hacia el municipio de Lorica, en Córdoba.



El candidato insistió en sus denuncias de compra de votos, habló de seguir recibiendo las bases liberales, de traer crédito barato y de acabar con el denominado ‘gota a gota’.



Por los lados de la campaña de Federico Gutiérrez, el sábado estuvo en Manizales, Armenia y Pereira. Ayer, en Sincelejo y Cartagena.



Estuvo acompañado del expresidente César Gaviria, el jefe del Partido Liberal, quien volvió a subir a la tarima para respaldarlo.



Sin duda que el apoyo liberal ha sido clave para llenar plazas como las de Pereira y Armenia, este fin de semana.



“Cuadra a cuadra, calle a calle, nuestros ediles, concejales, representantes, senadores y presidentes de juntas de acción comunal ya están trabajando para votar por el mejor candidato, Federico Gutiérrez”, dijo Gaviria. En su recorrido, Fico insistió en que a la gente hay que sacarla de la pobreza dándole oportunidades.



Y a propósito de esa campaña, empezó a tomar más fuerza en Bogotá con la llegada de Miguel Uribe, máxima votación a Senado. Y esta semana la búsqueda de votos también será intensa en la capital.



Mientras tanto, Rodolfo Hernández estuvo en Yopal, donde destacó que la de él es una campaña que se ha hecho a pulso, de la mano de los colombianos, sin buses pagos, sin refrigerios, sin tejas, ni tamal, ni ladrillo ni cemento.



En Antioquia estuvo el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien en su recorrido por varias poblaciones, entre otros temas, mencionó que debemos volver a la cultura y la educación como ejes de transformación y que la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser transversales en lo que se hace para construir un país.



Ingrid Betancourt estuvo en municipios de Cundinamarca y en Bogotá y Enrique Gómez visitó localidades del norte del Valle con el fin de dar a conocer su plan de gobierno.



El candidato John Milton Rodríguez estuvo en Montería y también en Bogotá.



Última semana

Esta semana será definitiva en lo que tiene que ver con las aspiraciones de los candidatos para primera vuelta.



Por eso estarán realizando cierres de campaña mostrando un músculo electoral, llenando plazas públicas. Casi que se van a jugar sus restos.



Es así como el candidato del Pacto Histórico tiene programadas varias salidas. Estará en Barranquilla, en Córdoba, en Medellín. Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo indica que Petro piensa hacer su cierre de campaña el próximo domingo, en la plaza de Bolívar de Bogotá.



Por los lados de Fico Gutiérrez, tiene previsto hacer el remate de su campaña por todo el país. Es así como esta semana tiene programado ir a Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Ibagué, Montería, Cali y Soacha, y todo indica que su cierre será en Medellín.



Rodolfo Hernández, quien esta semana estará en Valledupar, Riohacha, Ibagué, Cartagena y Barranquilla, no hará cierre de campaña formal. Tampoco lo hará, por agüero, Sergio Fajardo. De todas maneras, tiene previsto estar en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y la costa caribe.



Por su parte, Ingrid Betancourt estará en Medellín y en la costa caribe y hará su cierre el fin de semana en Barranquilla.



Enrique Gómez cerrará su campaña el domingo en un hotel de Bogotá, mientras John Milton Rodríguez tiene previsto hacer cierres en Barranquilla, Medellín y Bogotá.



REDACCIÓN POLÍTICA