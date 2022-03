Este domingo se llevan a cabo las elecciones nacionales que decidirán a los representantes del nuevo Congreso de la República y a los principales candidatos por cada una de las consultas interpartidistas en contienda.



Entre las recomendaciones que dan los organismos electorales está que los ciudadanos vayan a las mesas de votación con el celular apagado, no llevar mascotas, para evitar congestiones, entre otras.



A continuación le contamos sobre algunos consejos que le pueden ayudar para un correcto sufragio:

¿Tengo que presentar el carné de vacunación para entrar el puesto de votación?

​

No. El voto es un derecho constitucional de todos los ciudadanos y no se puede limitar para quienes sí se hayan vacunado. Por ello, la Registraduría no ha dispuesto nada en relación con la exigencia de este documento.



¿Qué pasa si llego a la mesa de votación y me dicen que no aparezco registrado para votar?

​

En este caso, el ciudadano debe hacer dos cosas: primero debe confirmar que su número de cédula está asignado a este punto de votación y no a otra mesa. Si está seguro de que esa es su mesa de votación y no aparece registrado como votante, debe acudir al registrador respectivo para que le permita ejercer su derecho al voto con un formulario adicional, que técnicamente se llama E12.



¿Qué hago si no recuerdo el número del candidato de mi predilección?

​

El ciudadano debe tener claro que en los tarjetones que le entregarán solamente aparecerán los logos de las agrupaciones políticas que están en competencia para Senado y Cámara y un bloque con números, en caso de que sea lista abierta. Si no recuerda el número de su aspirante, puede solicitarle al jurado una cartilla en la que aparecen todos los nombres y números de los inscritos. También está permitido que lo lleve anotado en un papelito.



¿Cuál es la diferencia entre una lista abierta y una cerrada?

​

La lista abierta es la que aparece en el tarjetón con el logo del partido o movimiento político y un bloque con números. En este caso es necesario marcar el logo de la agrupación y el número del candidato escogido. Y la lista cerrada es en la que solamente aparece el logo del partido. En estas planchas solo se vota por el partido o por el número uno de la lista.



¿Los jurados me ofrecerán los tarjetones de las consultas interpartidistas?

​

No. Los jurados de votación no le van a ofrecer al ciudadano las tarjetas electorales para votar por estas coaliciones. El ciudadano deberá solicitarle el tarjetón de la convergencia de su predilección para marcar y sufragar por su precandidato presidencial preferido.



¿Cómo debo marcar el tarjetón?

​

Si la lista por la que se va a votar es abierta, se debe marcar el logo del partido y el número del candidato. Si es cerrada, basta con marcar el logo de la organización política. En ambos casos es indispensable indicar con claridad cuál es el partido o movimiento político y el número del candidato de predilección del votante. Esto quiere decir que si, por ejemplo, la marca sobrepasa el cuadro destinado para ello o llega a otro número, ese voto será anulado.



Si tengo alguna discapacidad, ¿puedo ir acompañado a votar?

​

Sí. La ley dispone que en caso de alguna limitación física, el ciudadano puede ir acompañado de otra persona. Esto también se aplica para los votantes mayores de 80 años y para quienes padecen problemas de visión. En todos los casos tendrán prelación en la fila para sufragar. La Registraduría ha dispuesto también de cubículos especiales para quienes estén en silla de ruedas y de tarjetas con sistema braille para quienes tengan discapacidad visual.



¿Puedo llevar mi mascota al puesto de votación?

​

Las autoridades electorales y la Fuerza Pública han recomendado no acudir a los puestos de votación en compañía de mascotas, ya que esto podría provocar aglomeraciones.

¿Puedo usar mi celular o hacer llamadas en la mesa de votación?

​

No. Los celulares deberán estar apagados en el momento de llegar a la mesa de votación.



