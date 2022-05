A poco menos de un mes para las elecciones presidenciales del 29 de mayo, el 78 por ciento de los jóvenes del país ya tiene definido por quién votará durante la jornada electoral entre la baraja de los ocho candidatos inscritos.



Ese dato hace parte de la encuesta del ‘Quinto estudio de percepción de jóvenes en Colombia’, realizado por la alianza de la Universidad de El Rosario, EL TIEMPO, la fundación Hans Seiddel y la firma Cifras y Conceptos.



En total fueron entrevistadas 2.220 personas, entre los 18 y 32 años de edad, de las cuales el 79 por ciento señala que sí ejercerá su derecho al sufragio en los comicios venideros.



Los detalles completos del estudio se presentarán este martes en el antiguo edificio EL TIEMPO de la avenida Jiménez con carrera 7.ª, el cual pertenece ahora a la Universidad del Rosario, a partir de las 10 a. m. Además, el evento se emitirá en vivo en el portal digital de este diario y en su canal en YouTube.



Tendencia tras consultas

Ante la pregunta “¿Usted votó en las elecciones para consulta interpartidista realizadas el pasado 13 de marzo?”, el 63 por ciento de los jóvenes contesta afirmativamente.

Del porcentaje que sí actuó en estas elecciones primarias, un 20 por ciento deja en evidencia que no va a votar por el aspirante que triunfó en la consulta por la que marcó el tarjetón.



En pocas palabras, su inclinación cambiará a la hora de acudir a los puestos de votación en mayo.



Al respecto, César Caballero Reinoso, gerente de la firma Cifras y Conceptos, plantea que hay 12 millones de votos que ya se depositaron en las consultas y el 80 por ciento de estos reafirmaría su elección por el mismo postulante.



Juventud, peso pesado

“Los jóvenes van ganando participación en el censo electoral”, añade Caballero, quien explica que “nunca antes como ahora este rango de edad había tenido tanto peso”.



Sin embargo, el estudio citado revela un dato llamativo: poco más de la mitad de este grupo poblacional (52 por ciento) no se siente representado por el abanico de aspirantes.



Para Pedro Piedrahíta Bustamante, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, las principales objeciones de las personas de este segmento de edad “tienen que ver con la apatía hacia la política y la desconfianza hacia los políticos”. Piedrahíta asegura que existe un deseo de cambio en estos electores, pero no tienen confianza plena en las campañas.



“Una deuda histórica con los jóvenes” del Estado es lo que aduce Guillermo Henao Múnera, estratega y analista político. Henao sustenta su análisis sobre la inclusión democrática de este grupo: “La Constitución brinda herramientas, pero los gobernantes no han podido transformar estas disposiciones en hechos reales”. Y recalca que el pedido de la juventud es “ser escuchada”.



El estudio también pregunta a los jóvenes si tienen claras las propuestas del candidato por el cual van a votar y la respuesta afirmativa llega al 73 por ciento. El hecho de que aún haya un 27 por ciento que no conozca esa información también genera interrogantes.



Entre los factores que declaran tener en cuenta para decidir su voto, figuran —en orden de prioridad— las propuestas del candidato, el perfil, su ideología, las conversaciones con la familia, las charlas con los amigos, el partido político, los debates presidenciales y lo que ven en los medios, entre otros.



A propósito de los debates presidenciales, el 33 por ciento de los jóvenes declara que los ha visto y el 67 por ciento responde que no lo ha hecho.



La mayoría de quienes responden que sí, señalan que han visto los debates de la alianza digital de EL TIEMPO y Semana (27 por ciento). En su orden, les siguen los realizados por Caracol Televisión (25 por ciento), redes sociales (13 por ciento), RCN Televisión (11 por ciento), televisión nacional (8 por ciento), universidades (6 por ciento) y otros (10 por ciento).



La síntesis que hace Mauricio Jaramillo Jassir (profesor en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario) indica: “Los jóvenes creen en muy pocas cosas”, lo que relaciona especialmente con las redes sociales.



Sobre esos medios digitales, Jaramillo comenta que “han deslegitimado a todos los medios de comunicación”, por lo que la juventud tiene “acceso a su propia información”.



Según el profesor, “tienen otras formas de participación distintas al voto”.



Los objetos de deseo

En cuanto a la agenda programática de los postulantes al cargo de jefe de Estado, se ponderaron los temas que más les llaman la atención a las personas consultadas.



Los seis asuntos que más les interesan a los colombianos entre los 18 y 32 años son: educación (34 por ciento), salud (27 por ciento), seguridad (21 por ciento), empleo (20 por ciento), igualdad/equidad (12 por ciento) y economía (10 por ciento).



En conclusión, cada candidato deberá hacer propuestas que satisfagan las demandas sociales en estos ámbitos, denominados como los más relevantes para la juventud colombiana.



“Lo que más interesa a los jóvenes es la educación porque de eso depende, en buena medida, su inserción laboral”, sentencia el catedrático Mauricio Jaramillo.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO