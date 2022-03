Algunos sectores políticos se sorprendieron tras el anuncio del presidente Iván Duque de votar en las consultas interpartidistas que se realizarán el 13 de marzo y en las que se escogerán tres candidatos a la primera vuelta presidencial.



Duque explicó que él fue elegido como candidato presidencial en el marco de una consulta hace cuatro años. “Creo en las consultas. Me parece que son mecanismos muy importantes para la participación democrática y la respuesta es sí, voy a votar en las consultas”, dijo el mandatario a Blu Radio.



La sorpresa de algunos se dio debido a que Duque, en su campaña presidencial, fue apoyado por el Centro Democrático, partido político que se declaró de gobierno y cuyas mayorías siguen respaldándolo.



El Centro Democrático, sin embargo, no tiene precandidato en las consultas del 13 de marzo y ya definió su propio aspirante presidencial, Óscar Iván Zuluaga, quien ha rechazado las voces uribistas que insisten en participar en las consultas.



Para algunos observadores, la decisión de Duque sería coherente con su posición de Presidente de la República, a quien le corresponde impulsar ciertos mecanismos democráticos en el país.

No en vano, el pasado martes, el Presidente realizó un recorrido por las bodegas en las que la Registraduría Nacional almacena los kits electorales y le dio su respaldo absoluto al proceso electoral de este año en Colombia.



"El próximo 13 de marzo tendremos una gesta electoral absolutamente diáfana, absolutamente rápida y donde le garantizamos a los ciudadanos el derecho al sufragio, de ir a las urnas y elegir a sus gobernantes", afirmó Duque tras ese recorrido.



De hecho, en agosto de 2018, unos días después de posesionarse como presidente, Duque participó en la consulta anticorrupción promovida por dos reconocidas opositoras del uribismo: la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la senadora por los 'verdes' Angélica Lozano.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la creación de la sala de auditoría del software de escrutinio nacional para las elecciones del 2022.



"Vinimos a cumplirle a la democracia colombiana. Esta es una jornada muy importante, donde hemos votado para expresar nuestro rechazo a la corrupción", afirmó el jefe de Estado ese 26 de agosto de 2018, tras depositar su voto.



Esto se traduce en que uno de los deberes de un jefe de Estado sería apoyar los mecanismos democráticos que impliquen un impulso a la democracia en Colombia, como sería el caso de las consultas interpartidistas del 13 de marzo.

El presidente Iván Duque tras su recorrido a una sede de la Registraduría para conocer el material electoral, el pasado martes. Foto: Presidencia

No obstante, del otro lado están los que creen que Duque, por provenir del Centro Democrático, no debería votar en esas consultas, tomando en cuenta que su partido no competirá en ellas.



En este sentido cabe aclarar que el partido y el expresidente Álvaro Uribe, su jefe máximo, han insistido en que el aspirante presidencial de la colectividad es el exministro Óscar Iván Zuluaga y que para las votaciones del 13 de marzo el uribismo debería concentrarse en la elección de sus congresistas.



"Me han preguntado mucho los comunicadores: ¿el Centro Democrático vota o no vota las consultas? Mi respuesta esta mañana es que tenemos un candidato, surgido de un procedimiento legítimo, el doctor Óscar Iván Zuluaga. Toda la militancia del Centro Democrático apoyará al doctor Zuluaga. Unos quieren votar en las consultas, otros no lo harán. Vamos a dejar el tema ahí”, afirmó Uribe el pasado martes, en Pasto.

