El presidente Iván Duque se refirió este miércoles a varias de las actividades que ha realizado el mandatario electo Gustavo Petro en las últimas horas.



Le puede interesar: 'Gran acuerdo nacional': ¿qué piensan los partidos de esta invitación?

​

Como primera medida el jefe de Estado hizo referencia al diálogo que sostuvo el exalcalde Bogotá con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro sobre la reapertura de las fronteras.

Duque comenzó por señalar que las fronteras "no han estado cerradas", que están abiertas.



"Aquí lo importante, que nosotros sigamos garantizando, sobre todo del lado venezolano, que no haya connivencia con el terrorismo, porque allá está 'Pablito', porque allá está 'Antonio García', porque allá está 'Iván Márquez'. Entonces, que los devuelvan, que los extraditen para que le muestren a Colombia que hay voluntad para colaborar con nuestro país", dijo el mandatario.



El jefe de Estado también se refirió al proceso de empalme y dijo que "estamos listos para empezar lo más pronto posible".



Pero el mandatario igualmente respondió sobre la llamada telefónica que tuvieron Petro y el presidente Estados Unidos Joe Biden. Duque dijo que las relaciones no son con los presidentes, son con los países.



"Aquí tenemos que despersonalizar muchas veces esa relaciones y así ha sido. Estados Unidos ha sido un aliado de Colombia y Colombia de Estados Unidos", señaló el mandatario.



Para Duque, "ahí no hay nada extraordinario" sino que es la continuidad de una relación que tiene que seguir y que tiene que seguir con objetivos comunes como la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el cambio climático, la crisis climática, el trabajo en energías renovables, el camino comercial, el camino que ya está allanado.



El mandatario también destacó que se siente contento con dejar las relaciones con Estados Unidos en el nivel más alto con la declaratoria de Colombia como aliado estratégico no miembro de la Otán.



Además: Así van los diálogos de César Gaviria con Gustavo Petro