Este viernes el presidente Iván Duque se firmó el ‘Pacto por la vida, una cultura política pacífica, por la democracia y la no violencia en las elecciones y en el ejercicio político’, junto con directores y representantes de diversos partidos y movimientos políticos del país.



La firma de este pacto es una estrategia liderada por el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, a través del cual se busca el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional, la convivencia y la no estigmatización en las campañas electorales.

De acuerdo con lo anunciado desde el Gobierno, el objetivo del pacto firmado este martes en la Casa de Nariño es "que la sociedad civil, los partidos y movimientos políticos y los órganos de control se unan para vivir sanamente la democracia, de manera libre, transparente y segura".



🎥 #EnVivo | Firma del ‘Pacto por la vida, la cultura política pacífica, la democracia y la no violencia en las elecciones y en el ejercicio político’. https://t.co/bFaTqEjoGb — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 8, 2022

Con el Pacto, el Gobierno Nacional, gobiernos locales, partidos, movimientos políticos y listas independientes se comprometen a rechazar la violencia física y simbólica en contra de líderes políticos y sociales, así como la desatada en contra de instalaciones o mobiliario público y/o privado.



Específicamente, los partidos se comprometen a propender por una cultura política basada en el reconocimiento y en el respeto por el opositor político, rechazar públicamente y denunciar ante las autoridades competentes todo lo que amenaza el funcionamiento de la democracia que afecta la participación política, utilizar de manera responsable y respetuosa los espacios en medios de comunicación y redes sociales, y promover el ejercicio libre y consciente de los derechos políticos de toda la ciudadanía, rechazando cualquier acto de intimidación, coacción o corrupción electoral.



Organizaciones internacionales de observación electoral como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la MAPP OEA, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la Embajada de Suecia, suscribieron el pacto como testigos.



A nivel nacional, lo hicieron la Misión de Observación Electoral y organizaciones sociales, institucionales y gremiales como Viva la Ciudadanía, Conferencia Episcopal de Colombia, Consejo Nacional de Paz, Asocapitales, Consejo Gremial y Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.



"La firma del Pacto de la #PolíticaSinViolencia es un hecho patriótico que demuestra que, como sociedad, somos capaces de lograr importantes acuerdos para consolidar la democracia participativa y diversa, basada en el respeto por la diferencia, con vehemente rechazo a la violencia", indicó el mandatario Iván Duque tras la firma del Pacto.



La firma del Pacto de la #PolíticaSinViolencia es un hecho patriótico que demuestra que, como sociedad, somos capaces de lograr importantes acuerdos para consolidar la democracia participativa y diversa, basada en el respeto por la diferencia, con vehemente rechazo a la violencia pic.twitter.com/JH7CjI9PNM — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 8, 2022

El mandatario, en medio de su discurso, indicó además que "con este acuerdo se le da un mensaje claro a los violentos, ningún grupo terrorista puede pretender intimidar a la democracia de nuestro país, nunca lo han logrado y nunca lo lograrán, Colombia unida defendiendo su democracia habla de manera clara e incontrovertible".



Y añadió: "estamos consolidando un propósito nacional, y es el de defender un proceso electoral, defenderlo en virtud de las pautas de nuestra constitución y de nuestra legislación para que primen las ideas".



