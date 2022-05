El presidente Iván Duque respondió con dureza a las propuestas de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández de renegociar un TLC.



"Cuando se han forjado relaciones comerciales que traen inversión, que generan empleos y oportunidades, romper con eso sería una estupidez sin precedentes. Justamente las políticas de Estado llevan a que tengamos más comercio e inversión. Quien hoy en día espante la inversión y el comercio solo va a generar un castigo a las oportunidades en el país", dijo en Gran Bretaña en medio de su gira por Europa.



El mandatario se encuentra en Reino Unido precisamente para formalizar el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y el Reino Unido.



Ahora bien, con respecto a la revelación de buscar modificar el TLC la había hecho el candidato presidencial Gustavo Petro este domingo en entrevista con EL TIEMPO.



En la extensa charla, este diario le preguntó: "A propósito de Estados Unidos, se cumplen 10 años de la entrada en vigor del TLC. ¿Cuál es su balance?".



A lo que él respondió "¿El TLC ha ayudado a hacer crecer el narcotráfico o el TLC ha ayudado a eliminarlo o a disminuirlo? Cuando fui a Estados Unidos, en tiempo de esos debates, hablando con congresistas estadounidenses les dije que, en perspectiva hacia adelante, el TLC iba a ser un instrumento que iba a empoderar el narcotráfico en Colombia. Esa fue mi tesis. Bueno, ¿qué sucedió?, que se empoderó el narcotráfico, disminuimos nuestra producción alimenticia, que se vació el campo de Colombia, que se desindustrializó; lo que teníamos de industria metalmecánica ya no existe. Y lo que ha crecido es la producción de cocaína. Hay que hablar con Estados Unidos sobre el TLC".



"Eso exige que las dos partes quieran renegociar. ¿En el caso de que Estados Unidos no esté abierto a esa posibilidad, sería factible denunciar el tratado?", le preguntó EL TIEMPO.



"Yo creo en el diálogo. Claro, hay una probabilidad de que no se pueda dialogar sobre las condiciones que se firmó el TLC, esa probabilidad existe, y entonces si Estados Unidos dice no, entonces no se puede decir sí porque el tratado es bilateral. Pero yo sí agotaría a fondo esa posibilidad de una modificación bilateral del tratado, que ya se ha hecho en otras partes. Trump lo hizo con México, por ejemplo", contestó Petro.



Por su parte, Rodolfo Hernández, de Liga de Gobernantes Anticorrupción, también anunció que revisará los TLC de modo que “la industria colombiana pueda incrementar su productividad y sus exportaciones” para que sea “competitiva en este marco comercial”.



