Doris Salcedo, considerada una de las mejores artistas del mundo en la actualidad, invitó a votar por Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, con el argumento de frenar el ascenso del "fascismo" en Colombia que en su opinión representa Rodolfo Hernández.



(Lea también: ‘Mi obra invita al silencio para que nos podamos escuchar’)

La invitación fue recogida por Petro quien manifestó: "Agradezco el apoyo de Doris Salcedo, artista; su reflexión es en mi opinión, cierta, el uribismo ha decidido dejar ascender su versión fascista. Mi compromiso es derrotar ese fascismo o él derrotará a Colombia".



Doris Salcedo es una de las artistas colombianas de mayor reconocimiento global. En el año 2006, por ejemplo, participó en la Trienal de Turín, Italia, donde intervino el Castello di Rivoli, una edificación del siglo XVIII. Ese mismo año recibió el Premio Ordway en su primera versión, como reconocimiento a su trayectoria.



(Le recomendamos: 'Si fuera al revés, yo sí votaría por Sergio Fajardo': Gustavo Petro)



Un año después, la Tate Modern de Londres la invitó a hacer parte del prestigioso programa Unilever Series. Su obra “Shibboleth”, que traduce “segregación” instalada en el Salón de Turbinas de la Tate Modern, fue una de las más aplaudidas.



En el año 2010, recibió el premio Velázquez de Artes. Fue la primera mujer y la tercera artista latinoamericana en obtener el galardón que entrega el Ministerio de Cultura Español anualmente desde 2002 en reconocimiento a la carrera artística.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los contenedores de las armas, su fundición y elaboración de la obra 'Fragmentos' con ayuda, entre otras personas, de mujeres víctimas de abuso sexual. Foto: Juan Fernando Castro.

En 2014 ganó el Premio de Arte Hiroshima, otorgado a artistas que contribuyen a la paz. Un año después, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago realizó la primera retrospectiva de la artista exhibiendo alrededor de 25 años de trayectoria. La exposición posteriormente pasó al Guggenheim de Nueva York y luego al Pérez Art Museum Miami.



(Puede leer: Nueva encuesta: Rodolfo, 46,4 %; Petro, 43,3 %)



Fue, además, la artista que tomó las armas que dejó las Farc tras la firma de los Acuerdos de Paz y las fundió para hacer la obra 'Fragmentos', cuyo significado explicó en una amplia charla con EL TIEMPO:



"Creo que lo que nos permitió llegar a este nivel de horror es el no escuchar a las víctimas. Mi propuesta, por eso, es partir del silencio para poder escuchar. Si hubiera hecho una obra que grite, o una que muestre de manera obscena la muerte violenta, el espectador no puede pensar en nada. El arte es silencioso. Si no es silencioso, no permite que el espectador piense. El ser humano no puede pensar en medio de alaridos. Necesitamos que haya silencio para escuchar al otro".



Ahora irrumpe en la campaña política con una declaración tajante: "Rodolfo Hernández, el admirador de Hitler" también uso la estrategia de presentarse como el luchador contra la corrupción para llegar al poder.





POLÍTICA