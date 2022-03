Desde las votaciones del pasado domingo, en las que se eligieron los miembros del Congreso y los ganadores de las distintas coaliciones, las autoridades reguladoras de los comicios han recibido críticas debido a las diferencias encontradas entre el preconteo y el escrutinio. Pero, ¿qué significan estos dos conceptos?



Según la página de la Registraduría, el preconteo, es decir, aquel que se conoció horas después de que se cerraran las urnas, es el resultado del conteo rápido que hacen los jurados de cada mesa de votación y tiene un carácter netamente informativo, sin un "valor jurídico vinculante".



En cambio, los resultados oficiales de la votación se conocen después de que termina el escrutinio, el cual está a cargo de las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral (CNE)



Este proceso, de acuerdo con el medio especializado 'Asuntos Legales', lo llevan a cabo jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos, a nivel local.



Para el escrutinio general, el Consejo Nacional Electoral designa a dos ciudadanos "que hayan sido Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior, Tribunal de lo Contencioso Administrativo o profesores de Derecho".



Formulario E-14, en el ojo del huracán

El formulario E-14, el cual debía ser llenado por los jurados con los votos de cada una de las mesas, estuvo en el centro de la polémica, pues la Misión de Observación Electoral (MOE) encontró múltiples errores en estos documentos.



"Errores que van desde un diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios y sumas incorrectas de los votos depositados, captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo, hasta casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación", indicó la directora de la MOE, Alejandra Barrios.



Sin embargo, Barrios pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por las publicaciones en redes sociales sobre los E-14 y afirmó que no hay "indicios para señalar que hay fraude".



Formulario E-14 digitalizado cómo consultarlo Foto: Registraduría

Lo cierto es que los resultados electorales definitivos se conocieron el día de ayer, 18 de marzo, después de que finalizara el escrutinio.



En estos, el Pacto Histórico, movimiento de Gustavo Petro, obtuvo aproximadamente 390.000 votos adicionales que en el preconteo. Por otro lado, el Partido Conservador perdió aproximadamente 12.000 votos; la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, 50.000, y el Centro Democrático, 54.000.



Por las grandes diferencias entre preconteo y escrutinio, el presidente Iván Duque convocó a una "mesa de garantías electorales".

