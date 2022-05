Al referirse a las tendencias que muestran las encuestas, que por ahora lo dejan en el cuarto lugar, el candidato presidencial Sergio Fajardo recordó que hace cuatro años estaba a 13 puntos de Gustavo Petro y terminó a un punto de este.



Por ello, dijo que no hay nada definido y que el voto útil es aquel que es por la mejor persona que tenga las mejores propuestas y con el mejor carácter. “Todo está por verse y la gente puede escoger libremente hasta las 4 de la tarde del domingo. Espero ser la sorpresa este domingo”, aseguró.



Sobre la polémica generada por Petro, quien dijo que iban a aplazar las elecciones, el candidato señaló que si bien hay mucha desconfianza en el registrador Alexánder Vega, y porque los organismos de control no son independientes del Gobierno, el candidato del Pacto Histórico generó una cortina de humo para desvirtuar el proceso de convencer a los electores. “No tenía que ir a ninguna reunión y no voy a ser acólito de Petro en una cortina de humo”, reiteró.



También aseguró que en la campaña, por la polarización, están subiendo la tensión, los agravios, y esa no es la Colombia que se quiere. “Si gana Petro o Fico, Colombia va a ser un polvorín y con una pequeña chispa puede haber una hecatombe”, agregó.



En cuanto a las salidas para enfrentar y resolver el flagelo que produce en el país el ‘clan del Golfo’, el candidato presidencial planteó tres ejes de acción. El primero es que la Fuerza Militar y la Policía deben responder combatiendo y cuidando al ciudadano; el segundo, fijarse en cada municipio cuál es el poder del clan y la corrupción e influencia que ejercen y que genera hechos políticos y actuar.



Y tercero, una política de prevención, para que ningún joven encuentre en la delincuencia un proyecto de vida y no aumentando recompensas. “Hay que prevenir con los jóvenes. Si no se hace eso, no se logra”, dijo.



En materia pensional, y ante una pregunta de Gustavo Petro, el candidato Fajardo dijo que el equipo de asesores, liderado por el exministro José Antonio Ocampo, considera que en un esquema de pilares entre los sistemas público y privados, el tope de cotización en el fondo público planteado es de dos salarios mínimos, porque así se cubre al 80 por ciento de los asalariados, y es la mejor forma de resolver la problemática, que va en conjunción con la propuesta de reforma tributaria.



Indicó además que Petro, luego de señalar que usaría recursos del ahorro pensional para llevarles una mesada a los adultos mayores que hoy no la tienen, en el debate de este lunes reculó.

“La lección para todas las personas es el argumento sofista donde dice una cantidad de cosas que son cuentas con cuentos y eso es una característica de una forma de la política donde se prometen todo tipo de cosas que no se van a cumplir. Eso se va a convertir en una frustración y de la frustración se pasa a la explosión”, agregó.



También se refirió a los retos en materia de salud, señalando que no acabaría las entidades promotoras de salud (EPS) y que la pandemia dejó la lección del papel que debe tener la salud pública en promoción y prevención. Al respecto, indicó que esto debe ser conducido por el Estado, nacional, regional y municipal, definiendo el papel de las EPS en este aspecto.



“La salud debe estar en el territorio, entender la epidemiología y organizar eso. Hoy, de 32 EPS que hay, 18 están en crisis financiera. El modelo es fallido porque no ha habido seguimiento. Habrá un fondo alrededor de EPS para que no se queden regadas las personas por el país”, añadió.



Igualmente, en materia económica, dijo que su plan de gobierno busca cambiar de forma progresiva el modelo de desarrollo del petróleo y el carbón, y que la ruta hacia allá se enmarca en una apuesta por la ciencia, la educación, la tecnología, el emprendimiento y la cultura, como motor de desarrollo.



Al respecto, planteó que en su gobierno se crearán cinco grandes centros de investigación, para abordar temas de agricultura y de seguridad alimentaria; industrialización y servicios; transición energética y cambio climático; la biodiversidad y la bioeconomía.