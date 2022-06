Pasado el plazo que tenían los candidatos presidenciales hasta el jueves, 16 de junio, para llevar a cabo un debate público transmitido por RTVC, queda la pregunta en el imaginario colectivo sobre qué sucederá tras no cumplirse por lo ordenado en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.



(Le puede interesar: La novela por el debate que ordenó la justicia entre Petro y Rodolfo).

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá,junio 16 de 2022. Sala plena de la Corte Constitucional con la nueva magistrada. foto: Milton Diaz / EL Tiempo. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

De acuerdo con las declaraciones que Esteban Manco, abogado constitucionalista, le dio a El Colombiano, ambos candidatos “tienen la posibilidad de ser arrestados hasta por seis meses y ser multados hasta con 20 salarios mínimos mensuales vigentes” tras la no realización del encuentro.



Manco también le manifestó al medio citado que lo que podría seguir es que los candidatos presidenciales interpongan un recurso que podría llegar a escalar a la Corte Suprema de Justicia.



Además, debido a que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá corresponde a una tutela, podría ser revisado por la Corte Constitucional para determinar si hay o no vulneración de derechos fundamentales.



(Infórmese: Rodolfo Hernández dice que si no gana, 'apoyará' a Petro).

¿Por qué no se realizó el debate?

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentarán en la segunda vuelta de este domingo, 19 de junio. Foto: AFP

Entrada la tarde del jueves, Rodolfo Hernández se pronunció sobre el asunto: “El otro candidato contestó la invitación que le hice mediante una carta publica afirmando: ‘Yo no pongo condición para ese debate. Ninguna. Pongo en manos del sistema de medios públicos RTVC todos los detalles del debate’ y remató diciendo: ’Nos vemos en Bucaramanga, por supuesto’ ”.



El santandereano manifestó que, por la respuesta referida, dedujo sobre Petro "que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor por el despacho, porque, al aseverar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial”.

El candidato del Pacto Histórico le contestó que “no se puede ser Presidente y ponerles trampas a los jueces”. Después concluyó que él acatará el fallo y su agrupación “defenderá la justicia”.



Al final, Rodolfo admitió que “no se pudo hacer el debate que impuso una parte de la sala civil del tribunal”.



(Conozca más: Petro revela sus candidatos para ministro de Hacienda).



POLÍTICA