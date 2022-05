A poco más de quince días de las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria y anunció la suspensión de manera provisional del cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su presunta y reiterada participación en política en la actual contienda electoral.



(En contexto: Daniel Quintero fue suspendido del cargo de alcalde de Medellín)

La decisión de la Procuraduría se produjo horas después de que el mandatario local pusiera en sus redes sociales un video en el cual escenifica que va a conducir un vehículo y dice: "El cambio, en primera".



El texto del mensaje es idéntico al que ha usado la campaña presidencial de Gustavo Petro para invitar a los ciudadanos a votar por él y obtener una victoria en primera vuelta.



(Siga leyendo: Procuraduría suspende al Alcalde de Ibagué por participación en política)



En su anuncio, la procuradora general Margarita Cabello reiteró que “los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda electoral”.



Es por esto que es evidente que la decisión de la funcionaria va a tener un impacto en la campaña política.



Quintero ha estado muy cercano a la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. En muy pocos días, ocho de sus funcionarios más cercanos renunciaron a la administración local y saltaron de inmediato al movimiento que busca la Presidencia.



(Además: Daniel Quintero: su dura reacción tras la suspensión de la Procuraduría)



La esposa de Quintero no es funcionaria pública y ya ha mostrado como es la intención de voto en su casa: "En mi casa, si el perrito pudiera votar y la gatica también, mejor dicho, todos vamos a votar por Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta", dijo ella en una entrevista.



La pregunta que queda en el ambiente tras la decisión de la Procuraduría de suspenderlo es: ¿Cómo está determinación va a afectar la campaña presidencial?



Cuando faltan un poco más de dos semanas para la primera vuelta presidencial, cualquier situación puede sumar o restar. Y esta, por supuesto que no es la excepción.



(En otras noticias: Petro lidera con el 40 %, le sigue Fico con el 21 %: encuesta de Yanhaas)

🚨 "La democracia tiene reglas y estas deben cumplirse".



Esto fue lo que dijo Margarita Cabello, Procuradora General, tras la suspensión del alcalde Daniel Quintero ► https://t.co/fMekZSpE7D pic.twitter.com/Zpp2PKll8P — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 11, 2022

Para el senador uribista Ernesto Macías, la decisión del Ministerio Público obedeció a que "el alcalde de Medellín se puso de ruana la Constitución y la ley".



Sin embargo, para el senador Rodrigo Lara lo que acaba de suceder "es una sorpresa divina", un regalo para Petro porque electoralmente le va a pegar un "empujón muy bravo y hasta le puede permitir ganar en primera vuelta".



Aunque la procuradora actuó legalmente, en el ambiente gravita que ella enfiló su trabajo hacia Quintero cuando en el escenario también hay otros funcionarios públicos que en esta campaña han sido señalados por las mismas faltas.



El asunto es que hay otras figuras públicas como el ministro de Defensa, Diego Molano, y el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, que han sido señalados de intervención en política, precisamente en contra de Petro.



(Lea también: Sectores políticos reaccionan a la suspensión del alcalde Daniel Quintero)



Así mismo, al presidente Iván Duque también se le ha mencionado por lo mismo, aunque en su caso no es investigado por la Procuraduría sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.



Al margen de esta notable excepción, los opositores desde que se conoció la decisión de la procuradora han preguntado: ¿Por qué no actuó así contra ellos?



Es posible que Quintero haya actuado de manera provocadora para victimizarse como ahora lo está haciendo con el argumento de que se trata de un golpe de Estado.



(Además: Rodolfo Hernández: el candidato opina sobre suspensión de Daniel Quintero)



Algunos dirigentes del Pacto Histórico, como es el caso del propio candidato presidencial Gustavo Petro, también han comenzado a hablar de golpe de Estado.



La analista Sandra Borda cree que "el problema de una procuradora de bolsillo del gobierno es que en vez de generar una sanción necesaria y merecida,va a terminar convirtiendo en héroe a este personaje,debilitando la norma de la no participación en política y debilitando a la Procuraduría misma como institución".



Patricia Muñoz, profesora de la Universidad Javeriana, tiene otra opinión: "No creo que afecte directamente la campaña" porque es el alcalde de Medellín y queda la sensación que tampoco es que fuera un jugador clave en la campaña.



(Vea también: Federico Gutiérrez: el candidato opina sobre suspensión de Daniel Quintero)



"Todos queremos que haya limpieza en las elecciones, que los funcionarios no intervengan pero es que desde la cabeza nacional ha habido mucha intervenciones que pueden ser cuestionables. Ojalá las sanciones no afecten más la situación de la campaña", dijo.



Y aunque la jefa del Ministerio Público también tomó una decisión similar contra el alcalde de Ibagué, los focos están puestos en Medellín. No solo porque se trata de la segunda ciudad en importancia en Colombia sino porque es la plaza que hasta ahora ha sido más difícil para conquistar por parte de Petro.



El analista político y columnista John Mario González, por su parte, estima que la decisión de la Procuraduría no solo impactará la campaña electoral, sino que también puede convertirse en una verdadera ‘papa caliente’.



(En contexto: Daniel Quintero: este es el video por el cual fue suspendido como alcalde)



Para él, "la Procuradora Margarita Cabello debía actuar con contundencia frente al desafío permanente del alcalde de Medellín al Código Disciplinario y a querer actuar a contracorriente de manera permanente”.



“Este caso es el típico ejemplo de palo porque bogas y palo porque no bogas. Es muy posible que la suspensión de la Procuradora al alcalde Daniel Quintero, paradójicamente, termine por favorecer a Petro”, añade González.

Los analistas

Andrés Dávila, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana, destacó como primera medida que esa es una decisión que se comunica por Twitter, lo cual ya da cuenta de la levedad del asunto. "Tenemos una Procuradora que toma decisiones por Twitter", dijo.



"Y es muy triste para el país estar asistiendo a esto, y más que por Quintero que parece una persona triste en su gestión y en sus propósitos, pero más triste me parece la procuradora", dijo.



Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, dijo que esta suspensión del alcalde Quintero por participación en política posiblemente puede tener efectos en esta campaña, particularmente suscitar interrogantes por parte del Pacto Histórico, sobre el doble racero en esta decisión de la Procuraduría, que podría ser vista como a su vez una especie de participación en política por el hecho de sancionar al alcalde de Medellín y no llamar la atención al presidente o sancionar al general Zapateiro, por ejemplo.



(Siga leyendo: La renuncia de funcionarios de la alcaldía de Quintero para sumarse a Petro)



Dijo que también relanza un poco la polémica sobre la Comisión Interamericana de DD-HH en el caso Petro, y de los límites que debería tener la Procuraduría para sancionar a funcionarios públicos electos.



"Esto es algo que seguramente dará argumentos a la campaña de Petro y electoralmente puede terminar favoreciéndolo; y desde ese punto de vista, de cierto modo, se puede retornar en contra de la Procuraduría como había pasado ya en el antecedente de Petro", dijo.