En la noche del domingo 13 de marzo, en el preconteo de elecciones, Miguel Polo Polo, reconocido como uribista, celebró su elección por la Circunscripción Especial Afro a la Cámara de Representantes.



Pero en los escrutinios, la abogada Lina Martínez García lo superó.



Polo, a quien se le critica que en 2019 se presentó como indígena para obtener una beca, "habla del fraude más grande de la historia" y asegura que detrás está el padre de la contrincante electoral, Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica.



El sucreño fue el más votado en tres departamentos colombianos, pero no en Magdalena ni Sucre donde tiene sus raíces.



(Lea en contexto: Choque por curul afro que Miguel Polo daba como propia)

Los dos candidatos que buscan la curul afro se presentaron por comunidades raizales a las elecciones de Circunscripción Especial Afro. Ella en el Pacífico y él en el Caribe.



Lina Martínez, de 27 años, llegó por el consejo comunitario de la vereda Los Limones en Buenaventura y afirma que siempre ha estado en actividades sociales. Es abogada, licenciada en Derecho Empresarial y Desarrollo Comercial y estudia una maestría de Derechos Humanos.



Ella dice que su padre, Juan Carlos Martínez Sinisterra, conocido como el 'negro' Martínez, ha sido su mentor y que no quería que entrara a la política porque tiene el lado del servicio, pero también facetas complejas y crueles.



(Además: El movimiento de Daniel Quintero anunció su apoyo a Gustavo Petro)



En 2011, Martínez Sinisterra fue condenado por la Corte Suprema a 7 años y 5 meses de prisión por concierto para delinquir en un proceso de 2004 porque recibió 300 millones de pesos de Ariel Rodríguez, quien pertenecía a la organización encabezada por alias Rasguño (Luis Hernando Gómez Bustamante, del cartel del Norte del Valle).

La abogada Lina Martínez dice que pese a lo que le aconsejaba su padre tomó la decisión de seguir en la política al ver la lucha de jóvenes por un mejor país, sin compartir algunas situaciones ocurridas en el país.



La candidata dice que desde los 18 años se enfocó en el mundo del emprendimiento familiar y creó una empresa de la industria pesquera y la gastronomía del Pacífico colombiano. Esa su base para gastos en desplazamientos.



La futura congresista se gastó $ 82'501.219,00 para su campaña, según lo reportado en el portal Cuentas Claras, lo cual es una obligación de los candidatos. Sin embargo, los registros indican que en total ingresaron a su campaña $ 123'333.245,00.



Una de las personas que más contribuyó a esta campaña fue Mariela Hineztroza Hinojosa, quien, con el registro de crédito, dio $21'000.000 a Martínez.



Esta mujer aspiró en su momento a la Alcaldía de Buenaventura y, según una publicación de La Silla Vacía, fue funcionaria del destituido exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, aliado político del 'negro' Martínez.

Las candidaturas de Polo Polo

Miguel Polo Polo, de 25 años, apareció en redes como 'influencer' y simpatizante de Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.



En 2019 no se presentó con el aval de ese partido como candidato a la Alcaldía de Tolú, su lugar de nacimiento. Lo hizo por Colombia Justa y Libres. Su votación de 1.726 votos lo ubicó quinto en esa contienda local.



(Siga leyendo: ¿Abuso policial o excesos? El triste final de Giacomo Turra en Cartagena)



A las elecciones, Polo, quien afirma que no hay deuda histórica con la raza negra, dice que para financiarse acude a sus recursos y apoyo de empresarios.



Llegó como candidato del consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo, del municipio de Sabanas de San Ángel en el departamento del Magdalena, que en febrero pasado, a un mes de elecciones, recibió titulación de predios por la Agencia Nacional de Tierras.

¿Cuál fue la votación por departamentos?

El domingo 13 de marzo, Miguel Polo celebró al registrar 35.253 votos frente a 34.308 de Lina Martínez García, es decir, 950 votos de diferencia. Esa noche apareció celebrando con María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.



Pero en los escrutinios, la abogada bonaverense lo supera y se quedaría con la curul.



"En Buenaventura ayer terminó el escrutinio y todo normal, y hoy que suben el resultado del mismo al sistema le aparecen 1500 votos a la hija del negro Martínez...Me informan que el jefe de sistemas de Registraduria de Buenaventura es primo de Lina Martínez. El fraude y la corrupción es grande! No nos robarán", son mensajes atribuidos a Polo.

Lina Martínez fue la más votada en Valle del Cauca, Santander, Meta y Arauca y Magdalena, según la Registraduría



( Lea en contexto: Miguel Polo Polo, con curul afro, fue reconocido como indígena en 2019 )

Ni en Magdalena ni en Sucre

Polo Polo fue el más votado en los consulados (9.153 votos); en Cesar, Caquetá y Vichada. Pero en Magdalena, del que es su consejo comunitario, fue superado por el consejo Limones de la candidata Martínez.



Polo no ganó en Tolú (Sucre), donde nació. En ese departamento no fue mayoritario y en el total no superó a Limones.



La abogada de Buenaventura tuvo votaciones mayoritarias en dos municipios de Sucre: Guaranda y Coveñas.



En cambio, Polo sacó más votos que Martínez en Atlántico, Bolívar, Córdoba y Bogotá.

¿En serio vamos a cuestionar a Lina Martínez y pasar de agache a Ana Monsalve? ¿Que demagogia es esa que cuestiona a un negro (hablador de M) pero negro y a una negra (hija de un político cuestionado) pero negra y cierra los ojos frente a una mujer que no tiene nada de negra? — Gustavo Andrés González V. (@GustavoAndresG_) March 19, 2022

En Antioquia, Polo Polo fue el más votado en Medellín, Envigado, Itagüí, La Ceja, La Estrella, Peñol, Rionegro, Sabaneta, San Carlos, Titiribí, Yolombo, Entrerríos, Girardota, Belmira y Alejandría.



Pero perdió con Martínez en Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios, Sabanalarga, Segovia, Sopetrán, Peque y Vegachí.

Votación en el Valle

En Buenaventura, la candidata de Los Limones recibió 12.749 votos; Tuluá (2.291); Cartago (2.857); Guacarí (2.434); Pradera (1.654); Candelaria (1.451); Bugalagrande (1.159); Dagua (926); Caicedonia (878); Roldanillo (690); Ansermanuevo (474); San Pedro (430); Calima El Darién (339); Vijes (320); La Unión (314); Andalucía (131); Bolívar (98); Argelia (92); El Dovio (86), La Victoria (66); Toro (60); Alcalá (42), El Águila (41).



Con el grupo de Polo Polo perdió en el municipio de La Cumbre.



En Cali, el grupo de la abogada Martínez no fue superado por Polo, pero sí por el Consejo Comunitario Afrozabaletas. Lo mismo pasó en Ginebra y El Cerrito.



El Consejo comunitario Manuel Zapata Olivella de San Antero fue el más votado en Palmira, Tuluá, Sevilla, Obando, Trujillo y Ulloa (23).



Colombia Renaciente fue mayoría en Buga; y el Consejo Comunitario Mayor de Certegui en Candelaria.

Lea más noticias de Colombia

Accidente en vía de Jamundí dejó una persona fallecida y 9 heridos