Según los expertos en estudios de opinión pública y comunicación política de la firma Ennoia, María Isabel Ángel y Andrés Segura, “las encuestas sirven, y mucho, para en conocer cuáles son las preferencias de la gente con respecto a uno u otro candidato y las ideas que van proponiendo durante las campañas y los debates”.



Votaciones en Barranquilla. Foto: Agencia Kronos.

Según Ángel, “el análisis de los procesos electorales no se puede restringir al acto de votar. Las elecciones son la oportunidad de generar una discusión pública sobre los temas que afectan a las sociedades, y desde esa perspectiva, los estudios de opinión son una herramienta muy valiosa para medir y entender esas conversaciones. Eso significa conocer cuáles son las preferencias de la gente con respecto a uno u otro candidato y las ideas que van proponiendo durante las campañas y los debates”.



Segura recuerda que “en el debate electoral se habla mucho de los estudios de opinión pública y las más famosas son las encuestas, pero no son las únicas. Cada situación y cada análisis requiere un tipo de investigación diferente, eso depende de qué preguntas se quieren responder. Combinar herramientas es algo recomendable cuando se requiere tener explicaciones más complejas de diferentes fenómenos. Por eso, es inútil regular o parametrizar los estudios de opinión como se ha propuesto en algunos proyectos de ley en Colombia, aunque si se puede hablar de unos mínimos de calidad”.

¿Qué son las encuestas y cuáles son sus funciones?

Las encuestas hacen parte de las herramientas cuantitativas de investigación en ciencias sociales que se usan principalmente para describir procesos sociales basados principalmente en la percepción de una porción representativa de la población que se quiere conocer. Su uso es recurrente y muy efectivo en la academia y en la consultoría. Se diseña un cuestionario y se le pregunta a una selección de personas elegida con base a características sociodemográficas para que con instrumentos estadísticos se puedan extraer resultados numéricos que miden la situación que se quieren analizar.



“Tener un buen cuestionario que filtre información y permita hacer correlaciones ayuda a sacar conclusiones mucho más profundas que el simple resultado numérico de cada pregunta. Así mismo, la composición de la muestra es el corazón del trabajo, y su conformación depende de los objetivos de la investigación, no es algo estándar. Construir una buena muestra requiere habilidades estadísticas y de análisis, no es solo abordar un número grande de encuestados, sino que su selección sí represente a la población que quiere investigar”, explica Segura.



Ángel complementa, “para recoger esa información existen varios métodos. Se habla mucho de la diferencia entre hacerlos de forma presencial, telefónica y virtual. Saber cuál usar depende de las características de la población que se quiere investigar. Cada uno tiene sus ventajas y sus debilidades; en algunos casos, no hay acceso telefónico, en otros es logísticamente muy costoso hacerlo presencial. Inclusive, en experiencias internacionales se han visto buenos resultados de paneles online para encuestas electorales. No se debe satanizar ningún tipo de recolección”.

¿Qué es un tracking y para qué sirve?

En los últimos días, los colombianos pueden haber visto el término tracking a partir de las publicaciones de RCN. Sin embargo, es importante que conozcan qué significa este anglicismo con el fin de comprender qué es lo que evalúa.



“Los trackings son una herramienta recurrente en las campañas para las mediciones internas. Consisten en una serie de encuestas cuyo objetivo principal es hacer un seguimiento frecuente (por ejemplo, a diario) que permita identificar tendencias y cambios casi en tiempo real. Eso ayuda a la toma de decisiones en campaña. En términos técnicos, su muestra se construye bajo los mismos parámetros de las encuestas tradicionales (o de una sola ola) lo que mantiene su rigor que sirve para la recolección de la primera medición. En la siguiente solo se recoge información de un segmento sociodemográfico que fue reemplazado de la muestra original, en el posterior se hace lo mismo con otro segmento y, en algún punto, ya se reemplazó toda la muestra una o varias veces. Esto se hace con el objetivo de mantener la continuidad en el estudio. Por temas operativos, normalmente son pocas preguntas las que necesitan seguimiento, dejando de lado otras preguntas que sirven para análisis más profundos” explica Ángel.

Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, candidatos a la Presidencia. Foto: Jaime Moreno, EL TIEMPO - Milton Díaz. EL TIEMPO

¿Cuál es la diferencia entre sondeo y encuesta?

Comúnmente se habla de los sondeos de opinión como un sinónimo de encuesta lo cual es un error. Estas herramientas son cuestionarios que no siguen los estándares de construcción de muestra por lo cual no se pueden decir representativas. Se utilizan en casos muy puntuales, para identificar percepciones sobre un punto en particular en poblaciones muy focalizadas. Sus resultados no se pueden dar como concluyentes porque no hay soporte estadístico detrás, pero pueden dar una guía hacia donde puede ir una postura.



Para Segura, el mal uso de las encuestas termina generando confusión: "Equivocadamente se cree que las encuestas predicen lo que genera falsas expectativas y eso hace que estos estudios pierdan credibilidad. Los estudios de opinión sirven para explicar lo que está pasando, no para sacar titulares”.

“Cuando hay un problema de información falsa y de manipulación la solución no es ‘vender el sofá’. Con encuestas reguladas o libres las campañas siempre querrán presentar una lectura favorable y resaltar el resultado que les favorezca. El problema no es la herramienta. Así como hay estándares de calidad para hacer los estudios de opinión, también quienes usan esas herramientas para hacer análisis político deben saber hacerlo, y eso no es lo frecuente en el debate político nacional”, complementa Segura.



Finalmente, Ángel concluye que “el acceso a la información que ofrecen los estudios de opinión en escenarios electorales es algo indispensable en los sistemas democráticos de nuestros tiempos; más y mejores mediciones es algo deseable”.



