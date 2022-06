Las directivas del movimiento Compromiso Ciudadano anunciaron este martes que concertaron de manera colectiva que sus militantes "podrán decidir de forma

individual su voto de cara a la segunda vuelta presidencial".



Este es el movimiento que lidera desde hace varios años el excandidato presidencial Sergio Fajardo.

A través de un comunicado señalaron que "en consecuencia, la decisión de cada miembro no compromete al movimiento de manera colectiva y por lo tanto no se hará uso del logo u otros símbolos de Compromiso Ciudadano en manifestaciones de apoyo a alguna de las dos candidaturas o del voto en blanco".



Explican que desde su fundación, en 1.999, Compromiso Ciudadano ha basado su accionar político en reconocer y respetar la diversidad de sus integrantes, así como valorar que personas de diferentes perspectivas políticas pueden coincidir alrededor de principios como la transparencia, la equidad y la reconciliación, para aportar a la construcción de una sociedad pluralista, próspera y pacífica a partir de propuestas rigurosas para lograr transformar nuestra sociedad de la mano de la educación, la lucha contra la corrupción y la eliminación de las desigualdades existentes en Colombia.



El movimiento igualmente señalò que definieron preparar una reunión presencial para despuès del 20 de junio con el fin de decidir los pasos a seguir.



Por ahora, Sergio Fajardo ha dicho que no votará por Petro para la segunda vuelta, pero no ha dicho formalmente còmo sufragará



