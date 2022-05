El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y particularmente el grupo que lo apoyó para llegar al cargo ha estado muy cercano a la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. En muy pocos días, ocho de sus funcionarios más cercanos renunciaron a la administración local y saltaron de inmediato al movimiento que busca la Presidencia.



Le puede interesar: Fico, en reunión con la bancada liberal en el Congreso

​

Es más el video grabado por el mandatario, y que se interpreta fue uno de los elementos que tuvo el ministerio Público para la drástica decisión es una evidente pieza de uno de los objetivos de la campaña de Petro: ganar la presidencia en primera vuelta.

Ahora bien, la pregunta que queda en el ambiente tras la decisión de la Procuraduría de suspenderlo es: ¿Cómo está determinación va a afectar la campaña presidencial?



Si bien se podría plantear que se trata de un alcalde de la segunda ciudad del país, pero es un hecho que un campaña como esta, en la que hay polarización, el asunto toma otras dimensiones.



Cuando faltan un poco más de dos semanas para la primera vuelta presidencial, cualquier situación puede sumar o restar. Y esta, por supuesto que no es la excepción.



Para el senador uribista Ernesto Macías, la decisión del Ministerio Público obedeció a que "el Alcalde de Medellín se puso de ruana la Constitución y la ley".



Sin embargo, para el senador Rodrigo Lara lo que acaba de suceder "es una sorpresa divina", un regalo para Petro porque electoralmente le va a pegar un "empujón muy bravo y hasta le puede permitir ganar en primera vuelta".



Aunque la procuradora actuó legalmente, en el ambiente gravita que ella enfiló su trabajo hacia Quintero cuando en el escenario también hay otros funcionarios públicos que en esta campaña han sido señalados por las mismas faltas.



El asunto es que en el ambiente hay integrantes del Gobierno, como es el caso del presidente Iván Duque, el ministro de Defensa y hasta el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro que están señalados de intervención en política.



¿Por qué a ellos los dejó a un lado? Es posible que Quintero haya actuado de manera provocadora para victimizarse como ahora lo está haciendo alegando que se trata de un golpe de Estado.



Y prueba de esto es que algunos dirigentes del Pacto Histórico, como es el caso del propio candidato presidencial Gustavo Petro, también han comenzado a hablar de golpe de Estado.



Incluso la analista Sandra Borda señaló que "el problema de una procuradora de bolsillo del gobierno es que en vez de generar una sanción necesaria y merecida,va a terminar convirtiendo en héroe a este personaje,debilitando la norma de la no participación en política y debilitando a la Procuraduría misma como institución".



Sin embargo, Patricia Muñoz, profesora de la universidad Javeriana señaló: "No creo que afecte directamente la campaña" porque es el alcalde de Medellín y queda la sensación que tampoco es que fuera un jugador clave en la campaña.



"Todos queremos que haya limpieza en las elecciones, que los funcionarios no intervengan pero es que desde la cabeza nacional ha habido mucha intervenciones que pueden ser cuestionables. Ojalá las sanciones no afecten más la situación de la campaña", dijo ella.



Y aunque la jefa del ministerio Público también tomó una decisión similar contra el alcalde de Ibagué los focos están puestos en Medellín. No solo porque se trata de la segunda ciudad en importancia en Colombia sino porque es la plaza que hasta ahora ha sido más difícil para conquistar por parte de Petro.



Así las cosas, la decisión de la Procuraduría deja en el ambiente que podría estar castigando a un alcalde que interviene en política pero que apoya la candidatura de Petro y es muy seguro que esto haga que comience a verse una especie de victimización, justo cuando se acaba de conocer una encuesta en la que la intención de voto para el candidato del Pacto Histórico está por el 40 por ciento.



El analista político y columnista John Mario González, estima que la decisión de la Procuraduría no solo impactará la campaña electoral, sino que también puede convertirse en una verdadera ‘papa caliente’.



Además estima que "la Procuradora Margarita Cabello debía actuar con contundencia frente al desafío permanente del alcalde de Medellín al Código Disciplinario y a querer actuar a contracorriente de manera permanente”.



“Este caso es el típico ejemplo de palo porque bogas y palo porque no bogas. Es muy posible que la suspensión de la Procuradora al alcalde Daniel Quintero, paradójicamente, termine por favorecer a Petro”, añade González.



Le puede interesar: Elecciones presidenciales: ¿qué pasa si no inscribió su cédula?