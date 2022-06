Faltan 14 días para que la ciudadanía colombiana elija al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Los aspirantes, Gustavo Petro, Pacto Histórico; y Rodolfo Hernández, Liga de Gobernantes Anticorrupción (Liga) intensifican sus jornadas para seducir a los electores mientras en la conversación cotidiana irrumpe una nueva opción: el voto en blanco.



El voto en blanco, por ahora, ha variado de porcentaje en cada medición y la gran pregunta es qué pasará con el porcentaje de la población que se inclina más por marcar esta casilla en el tarjetón.

Así está la intención de voto en las últimas encuestas difundidas:

- Tracking de RCN: Rodolfo Hernández, 48,1%; Gustavo Petro 46,8% y el voto en blanco, 5,1%.



-Yanhaas: Gustavo Petro 42%, Rodolfo Hernández 41% y el voto en blanco 13%



- Centro Nacional de Consultoría (CNC): Gustavo Petro 44,9 %, Rodolfo Hernández 41% y el voto en blanco 3%



Diversos sectores políticos han reiterado la premisa de tomar postura por uno u otro candidato: “No al voto en blanco. Es un burladero a la responsabilidad que tenemos de defender las instituciones”, dijo Juan Carlos Echeverry, miembro de la coalición Equipo por Colombia y quien decidió apoyar a Rodolfo Hernández.



Igualmente, el estratega de campaña de Hernández, Ángel Beccassino, pidió no votar en blanco porque, según dijo, eso sería facilitar la victoria de Petro.



Por su parte, Juan Lozano, en su columna de hoy lunes en este diario, escribió: "Esta elección se definirá por mínima diferencia. Aunque el camino está lleno de obstáculos y cualquier cosa puede pasar, la rodolfoneta está cada vez más cerca de Palacio".



"Depende de que su piloto no muerda anzuelos, de que no se deje torear ni cometa errores en temas sensibles, de que no espante votantes que ya tiene, de que mantenga abiertas las puertas de su campaña para que lleguen los que faltan. Depende del pulso por el voto en blanco (para los que vienen de donde Fico, ¿votar en blanco a estas alturas es votar por Petro?). Y depende, cómo no, de los más de 5 millones de votantes de Fico y los más de 800.000 de Fajardo", argumentó.

Contrario a lo que piensan sectores políticos, para el analista Jairo Libreros votar en blanco no significa beneficiar a una u otra campaña.



“Es falso. En todas las democracias liberales el voto en blanco es simbólico. Electoralmente bajo ningún presupuesto beneficia a un candidato o al otro”, explica Jairo Libreros, analista político. Sin embargo, resalta que cuando se vota en blanco en unas elecciones tan reñidas en términos políticos es “equivalente a botar el voto. Uno debe tomar una decisión”.



Libreros plantea dos escenarios posibles: “El voto en blanco va a permanecer en la cifra que tiene actualmente con una leve tendencia al aumento”.



Él explica que cuando se cierre el espacio para las encuestas se va a mantener un empate técnico y por esta razón va a ser muy difícil que el voto en blanco ceda “porque de ese voto en blanco una porción importante, superior al 50%, es votación que tiene sesgo de triunfo”. Es decir, personas que en segunda vuelta votan por quien cree que va a ganar las elecciones.



En caso contrario, si la próxima semana alguno de los dos candidatos logra sacar un porcentaje mayor al 3% en las encuestas a su seguidor “el voto en blanco inmediatamente cede y se va a ir a favor de ese candidato”, explica el analista.



Por otra parte, el director del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Medellín, Pedro Piedrahita, afirmó que en las últimas elecciones el promedio del porcentaje en voto en blanco en las elecciones en segunda vuelta ha sido del 4%. Sin embargo, desde el 2010 ha venido en un crecimiento que ha pasado de 450.000 votos hasta 800.000 votos en las elecciones de 2018.



"Yo creo que esta tendencia a seguir. Se va a mantener un porcentaje del 4% de los votos en blanco y eso va a suceder en la segunda vuelta", asegura Piedrahita. También destaca que más allá de beneficiar a una u otra campaña esto es "una expresión democrática sobre todo en unas elecciones donde claramente hay una polarización y muchos ciudadanos no se ven representados allí y también es una posición política", dice el director.



De acuerdo con la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, que declaró la exequibilidad de la Ley 1475 (Reforma Política), el voto en blanco es “una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos” y agrega que “el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector. Como consecuencia de este reconocimiento la Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de elección popular”.



Asimismo, el parágrafo 1o de artículo 258 de la Constitución Política de Colombia establece que deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, "cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral".





