A escasas cuatro semanas para que se lleve a cabo las elecciones presidenciales de primera vuelta, aún hay ciudadanos que no saben si están a tiempo para cambiar su puesto de votación. La respuesta concisa es que el plazo para hacer el dicho proceso ya venció.



La Registraduría Nacional había habilitado para los ciudadanos su plataforma y las diferentes entidades presenciales hasta el pasado 29 de marzo (dos meses antes de los comicios presidenciales), por ende, las personas interesas en cambiar su puesto, tenían hasta esa fecha para efectuar la modificación con el ente electoral.

Ahora bien, si usted no pudo hacer el cambio de puesto de votación, no significa que no pueda participar en el sufragio. A través del portal web de la Registraduría puede consultar el puesto en el cual está inscrito y acercase a dicho sitio.



Para revisar su puesto actual puede ingresar a "Consulta lugar de votación", y allí tendrá que escribir su número de cédula de ciudadanía, elegir la opción de "lugar de votación actual" y consultar, después el sistema le mostrará el lugar exacto en el que está inscrito para votar.

Recuerde que el próximo domingo 29 de mayo, los puestos de votación a nivel nacional estarán abiertos desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., y para ejercer su derecho al voto tendrá que presentar su cédula de ciudadanía amarilla, o cédula virtual autentificada por la Registraduría.



Hasta el momento en el tarjetón electoral hay ocho candidatos presidenciales que aspiran a la Presidencia por diferentes partidos, coaliciones y movimientos políticos. Entre ellos está Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, John M. Rodríguez, Enrique Gómez y Luis Pérez. (Lea: Elecciones Presidenciales 2022: ¿quiénes son los candidatos?)

