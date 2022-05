A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales de primera vuelta, ayer se llevo a cabo una Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que presidió el ministro del Interior, Daniel Palacios en el Hotel Tequendama, en Bogotá.



A finales de abril, tras los comicios del Congreso y las consultas interpartidistas, también se realizó una Comisión de Garantías Electorales. En esa ocasión fueron discutidas las irregularidades que se presentaron con los jurados de votación y el preconteo de los resultados del 13 de marzo.



(Lea también: Campaña de Federico Gutiérrez denuncia acciones ilegales en su contra).

Durante el encuentro se presentó cómo se viene ejecutándose el Plan Democracia y cómo quedará consolidado para el día de las elecciones.



Así mismo, el Gobierno presentó el Mapa de Riesgos, señalando que actualmente hay seis zonas en las que hay variables de riesgos como fraude electoral, compra de votos, y presencia de grupos armados organizados. Estas son el Urabá , Bajo Cauca, Magdalena Medio; la región del Catatumbo - Arauca; el cordón del Pacifico; el noroeste Amazónico; la Sierra Nevada del Perijá; y Yopal y Villavicencio.



A su vez, se presentaron cuáles son los 99 municipios que quedaron priorizados.



Para atender esta situación, Palacios dijo que se desplegarán más de 210.000 hombres de las Fuerza Militares y más de 95.000 policías el día de los comicios. "Garantizarán la seguridad no solamente el día de las elecciones, sino previo, durante y luego de cerradas las urnas", indicó.



(Le puede interesar: 'Ridícula denuncia con la que pretenden intimidarnos': Benedetti sobre Fico).

#Hoy el Ministro del Interior @DanielPalam lideró la Subcomisión de Orden Público, para garantizar y coordinar las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo del 2022, junto a @mindefensa, @PoliciaColombia @Registraduria y @UNPColombia. pic.twitter.com/OxppiRl3ex — MinInterior Colombia (@MinInterior) May 16, 2022

Por otro lado, en el marco del Plan Ágora, se hizo un recuento sobre las medidas de protección que tienen hoy las siete candidaturas presidenciales.



“Como ha sucedido con la campaña de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial. En tres oportunidades han recibido incrementos de su esquema de protección. La campaña de Federico Gutiérrez también ha tenido un incremento en cuatro oportunidades de su esquema de seguridad, lo mismo la campaña de Sergio Fajardo”, dijo Palacios, quien añadió que actualmente hay más de 40 carros blindados y más de 120 hombres en los esquemas de seguridad.



(Además: 'Si pierde Fico abandone el Partido Liberal': Ernesto Samper reta a Gaviria).

Todos cuentan con medidas de protección (...) la campaña de Gustavo Petro ha recibido en tres oportunidades incrementos de su esquema de protección FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, insistió en que en los desplazamientos de los candidatos a territorio, cuando están en las regiones, los esquemas de protección cuentan con el acompañamiento de Fuerzas Militares y de Policía Nacional.



“Teniendo esquemas robustos durante sus visitas, durante sus presentaciones públicas. Porque ha sido la decisión del señor Presidente de la República de tener todos los despliegues y todas las capacidades para garantizar la seguridad de los candidatos y del proceso electoral", indicó Palacios.



Sus declaraciones se dan después de que en las últimas semanas se han presentado diferentes situaciones que han puesto en vilo el libre desarrollo de las campañas. Entre ellas, la reciente amenaza que recibió el candidato Federico Gutiérrez por parte del grupo de las ‘Águilas Negras’; y la denuncia de Gustavo Petro sobre un intento de atentado en su contra.



Para este encuentro el ministro del Interior invitó a todos los candidatos presidenciales. No obstante, Sergio Fajardo dijo que no iba a asistir ni a designar ninguna vocería de su campaña porque, según él, el Gobierno no ha ofrecido “garantías de imparcialidad electoral”.



El miércoles 25 de mayo se llevará a cabo la última Comisión de Garantías para abordar temas de último minuto.



(Siga leyendo: Sergio Fajardo habla de su posición sobre eutanasia, aborto y fracking).

POLÍTICA