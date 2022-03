En las últimas horas, se han registrado en redes sociales denuncias de ciudadanos sobre irregularidades en las votaciones legislativas en el exterior, que comenzaron el lunes pasado en los consulados y puntos habilitados.



Las situaciones estarían relacionadas con publicidad en urnas, negativa para dar tarjetones de consultas y hasta suplantación. Algunos candidatos se han pronunciado y han alertado de los hechos.



(Abecé: qué se elige y cómo votar este 13 de marzo en Colombia)

En Montreal (Canadá), una mujer aseguró que su esposo, de nombre José Ángel, habría sido suplantado cuando fueron a votar el miércoles 9 de marzo. A través de un video que circula en redes sociales, dijo que cuando llegaron al consulado de Colombia, al verificar los datos, les informaron que el hombre aparecía como si ya hubiera votado.



(Vea: Estos son los candidatos a consultas presidenciales)



Según la señora, la cónsul de Colombia en esa ciudad conoció el hecho y se lo notificó a la Registraduría. Sin embargo, no les han dado respuesta. "Nos dicen que no se puede hacer nada porque fue un error del jurado. Eso no se justifica. No se justifica que digan que es un error del jurado y la cosa se quede así; es decir, votan por uno y no hay nada que hacer", enfatiza la mujer.

Frente a la suplantación de este elector en Montreal, Canadá,exijo investigación disciplinaria y penal sobre los miembros del jurado.Hay una grave falta disciplinaria y hay delito,art.392 del CP,el favorecimiento al voto fraudulento tiene pena de 4 a 9 años @FiscaliaCol @PGN_COL pic.twitter.com/scna6dlTAQ — Luis Guillermo Pérez (@LuisGPerezCasas) March 10, 2022

El video fue difundido en Twitter por Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien pidió una "investigación disciplinaria y penal sobre los miembros del jurado".

En otro caso, en Miami (Estados Unidos), algunos usuarios en plataformas digitales han asegurado que en los puestos de votación se les estarían entregando el tarjetón de la coalición Equipo por Colombia, sin que lo solicitaran.



(Siga aquí todo el cubrimiento de las elecciones 2022)

El precandidato Juan Manuel Galán escribió un trino sobre el hecho: "¿Cómo les ha ido a los colombianos votando en el exterior? Nos informan que en Miami entregan, sin pedirlo, el tarjetón del Equipo Colombia y dicen abiertamente que es para que “Petro no gane”. ¿Saben del tema? ¿Alguna denuncia pública?"

¿Cómo les ha ido a los colombianos votando en el exterior? Nos informan que en Miami entregan, sin pedirlo, el tarjetón del Equipo Colombia y dicen abiertamente que es para que “Petro no gane”. ¿Saben del tema? ¿Alguna denuncia pública?

c.c. @mluciaramirez @CNE_COLOMBIA — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) March 8, 2022

En esa misma ciudad, usuarios han reportado que han visto publicidad electoral de candidatos de los partidos Centro Democrático y Conservador en el punto habilitado. En una imagen que está circulando en redes sociales, se ven volantes del candidato a la Cámara de Movimiento Nacional, Jorge Alberto Valencia; del precandidato de Equipo por Colombia, David Barguil, y del candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Juan David Vélez.



(Lea: Observadores de la Unión Europea vigilarán las elecciones del domingo)

Un hecho similar habría sucedido en Bruselas (Bélgica). El ciudadano Julián Escobar Ávila publicó que le tocó ser jurado de votación y en el consulado se encontró publicidad electoral. "Por favor ayúdenme a difundir esta información.

Ayer me tocó ser testigo electoral en Bruselas y en el cónsul me encontré propaganda uribista. Esto es ilegal", escribió en Twitter.

Por favor ayúdenme a difundir esta información.

Ayer me tocó ser testigo electoral en Bruselas y en el cónsul me encontré propaganda uribista

Esto es ilegal @Registraduria @laorejaroja

Rt para que el país se entere del fraude electoral en el exterior ⁉️📣#EleccionesColombia pic.twitter.com/2afZAWCYNC — Julián Escobar Ávila (@julianaandreses) March 11, 2022

En Madrid (España), también se han reportado irregularidades. Una mujer explicó que en los puestos habilitados no se estaban tomando huella ni firma al momento de votar. Según escribió en Twitter, las razones estarían relacionadas con las restricciones por covid-19, hecho que cuestionó: "El cónsul me dijo lo mismo que este funcionario, así que le dije que me parecía una falta de respeto que no lo hicieran, pues se presentaba para fraude, robo de votos y más corrupción, que era increíble que él se prestara para este tipo de robos y permitiera esto".

Hoy he votado en el consulado de Colombia en Madrid, comparto cómo hice que me sacaran los de seguridad del consulado al preguntar por qué no estaban recogiendo firma ni huella al momento de votar, tres versiones diferentes, abro hilo 🧵 — Nathalia con H (@hungry_vegana) March 11, 2022

En ese país, también se han registrado otras denuncias: algunos han asegurado que no les han dado los tarjetones de consultas que solicitan porque supuestamente no hay material suficiente.



(Le puede interesar: TikTok, la red social usada por políticos, activistas y líderes)

Lo que dice el Estado

Sobre las denuncias en España, el consulado de Colombia en Madrid emitió un comunicado en el que dice que "se cuenta con suficiente material electoral, enviado y preparado por la Registraduría Nacional, el cual se entrega todas las mañanas desde la instalación de la mesa para su apertura a las 8h00 a.m. hasta las 16h00 hora de cierre de estas; que las tarjetas electorales solo se entregan a los ciudadanos que vienen a ejercer su voto en las mesas de votación previa verificación de la cédula del sufragante, tal como lo estipula los instructivos de la Registraduría".

Se solicita, respetuosamente, a la Cancillería instar a que los embajadores y cónsules realicen seguimiento al ejercicio de los jurados para que cumplan irrestrictamente sus funciones legales FACEBOOK

TWITTER

La Registraduría también informó que a través de una carta enviada, le hicieron un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores por las irregularidades. “Se solicita, respetuosamente, a la Cancillería instar a que los embajadores y cónsules realicen seguimiento al ejercicio de los jurados para que cumplan irrestrictamente sus funciones legales, instruidas en la capacitación y contenidas en la cartilla de jurados de votación en el exterior”, se lee en la misiva firmada por el registrador nacional Alexander Vega.



(En contexto: Registraduría advierte de posibles irregulares en elecciones en el exterior)



Y agrega: "En los eventos en que los embajadores y cónsules detecten cualquier queja o irregularidad por parte de los jurados deben ponerla inmediatamente en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, ente que rige y sanciona disciplinariamente a ciudadanos colombianos en ejercicio de funciones públicas y/o a la Fiscalía General de la Nación, si dicha actividad es constitutiva de algún delito bajo la ley penal colombiana, para que sean investigados y procesados".

La Registraduría Nacional hace un llamado a la Cancillería por posibles irregularidades en elecciones de Congreso de la República en el exterior.



Comunicado oficial: https://t.co/eiFOCVQ9x5 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 11, 2022

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, respondió a través de un comunicado el viernes en la noche. "Desde finales del año pasado, he estado muy atenta al proceso electoral y he dado distintas instrucciones a los funcionarios de la Cancillería, señalando la obligación de todos y cada uno de los embajadores y cónsules de tener la debida diligencia, tanto para el registro de ciudadanos en los consulados, como también su inscripción en las distintas mesas de votación", informó.



Además aseguró que "hay Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral en el exterior que acompaña las 24 horas del día a las embajadas y consulados en el exterior".



Sobre el caso de Miami de proselitismo político, dijo: "el Consulado ya informó a las autoridades locales sobre estas circunstancias y les solicitó controlar a estas personas para que no interfieran con el desarrollo de las elecciones".



(Le puede interesar: Estos son los horarios para votar este domingo 13 de marzo en Colombia)



Respecto a España, la canciller informó que "no se han presentado quejas formales a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEL, dispuesto para denunciar irregularidades. El Consulado de Colombia en esta ciudad, nos ha informado que la jornada electoral ha transcurrido con total normalidad y que se cuenta con suficiente material electoral, enviado por la Registraduría Nacional, que se entrega a los votantes, como lo indica la ley".



Y sobre Canadá, el comunicado indica que "esta irregularidad trasciende la responsabilidad de la Cancillería y de sus funcionarios, ya que son los jurados de votación los únicos que pueden manipular el material electoral".



La Cancillería informó que no hay atribuciones de irregularidades a ningún funcionario de esa entidad, sino que corresponden a algunos jurados. Por eso, decidieron trasladar las denuncias a la Procuraduría.

EL TIEMPO