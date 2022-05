Dos activistas de izquierda dijeron en las últimas horas que no pudieron viajar a Colombia para ejercer de observadores electorales. Se trata del abogado argentino Alejandro Javier Rusconi y de la estadounidense Teri Mattson.

Rusconi denunció en las últimas horas que iba a tomar el vuelo hacia Colombia para cumplir con la invitación que el Consejo Nacional Electoral para ejercer ese papel en las elecciones presidenciales de este domingo. Sin embargo, según relató en sus redes sociales, no pudo tomar este vuelo porque desde la aerolínea le advirtieron que no podría ingresar a Colombia por orden de Migración Colombia.



Varios medios de comunicación han dicho que el extranjero iba a ser sujeto de medida de inadmisión y por ende se recomendaba no embarcarlo. Esto porque hay un informe de inteligencia que dice que pueden llegar a representar un riesgo para la seguridad nacional y en el que recomiendan restringir su ingreso.



Sobre Teri Mattson, coordinadora para América Latina de CodePink, se indicó que fue inadmitida el fin de semana. En su caso, se dieron las mismas razones de Rusconi.



