A dos semanas para que se lleve a cabo la segunda vuelta para la definición del próximo presidente, el partido Colombia Justa Libres, al cual pertenece el excandidato John Milton Rodríguez, anunció que deja en libertad a sus militantes y copartidarios para que puedan votar cualquiera de los dos candidatos que se mediran en las urnas.



"Después del analisis realizado de cara a la elección presidencial en segunda vuelta, por unanimidad y por consenso, decimos dejar en libertad a las bases y militantes de nuestro partido para decidir su voto a la Presidencia de Colombia", señaló el partido a través de un comunicado.

Según dice el partido Colombia Justa Libres, la decisión fue tomada después de una extensa reunión a la que asistieron miembros del partido que deliberaron este viernes 03 de junio, y coincidieron en que sus bases podrán votar por el candidato que prefieran.



Cabe mencionar que el senador Rodríguez y su 'vice' Sandra de las Lajas, fueron los dos candidatos postulados con el aval del partido por la Presidencia de la República; sin embargo, los 274.250 de votos que obtuvieron no fueron suficientes, pues apenas representan en el 1,29% de la votación total de la pasada primera vuelta.



Por su parte, el cofundador de Colombia Justa Libres aseguró que no podría acompañar una candidatura que no defienda la vida y que violente la libertad económica. Y hasta el momento no se conoce que su voto esté decantado por Gustavo Petro o Rodolfo Hernández.



Es más, a través de un trino lanzó una pulla que algunos usuarios han interpretado que podría estar dirigida al líder del Pacto Histórico.



"Jamás le entregues al poder, a quien con tanta perversidad lo ha procurado y afirma que ni 12 años le alcanzan para desarrollar su gobierno.. Que peligro ….", dijo Rodríguez, quien es líder cristiano de su fundación Misión Paz, y en el Congreso se ha hecho reconocido como un opositor del aborto.

