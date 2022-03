Una queja que llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre supuestas irregularidades en las cuentas del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, está siendo investigada en el despacho del magistrado Pedro Felipe Gutiérrez.



El propio magistrado le confirmó a EL TIEMPO que al tribunal electoral "llegó una queja de un ciudadano que pide investigar las cuentas" del aspirante presidencial.



"La queja llegó al Consejo, se hizo un reparto y me correspondió. Lo que he hecho hasta ahora es pedirle al ciudadano que precise qué eventos en particular se deben investigar", afirmó Gutiérrez, quien confirmó la apertura de una investigación preliminar para indagar las presuntas faltas.



Diferentes sectores, en los últimos meses, han mostrado su inquietud por la financiación de varios eventos en los que ha participado el candidato presidencial de origen izquierdista.



Ante esto, fuentes de la campaña de Petro han dicho que varias de estas manifestaciones, especialmente las desarrolladas el año pasado, han sido organizadas por líderes políticos que apoyan al candidato.

