El expresidente César Gaviria, en diálogo con RCN Televisión, volvió nuevamente a cuestionar al aspirante presidencial Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza.

El jefe del Partido Liberal dijo que en la colectividad hay mucha incomodidad y mucha molestia con la agresividad, “particularmente de Sergio Fajardo, con nosotros”.



“El no es un ser celestial, es un político cualquiera y, de pronto, hasta menos que cualquiera”, dijo el expresidente.



Pero también se refirió a Alejandro Char. El jefe del Partido Liberal dijo que siempre ha tenido una opinión muy positiva de él, aunque dijo que el exalcalde tiene unas cosas que debe esclarecer. “Yo confío que las va a esclarecer porque o si no va a ser una candidatura difícil de tramitar.”, dijo Gaviria tras asegurar que Char tiene una buena opción en Equipo por Colombia.



“Yo no estoy descartando ninguna alianza”, fue la contundente respuesta del expresidente Gaviria a la pregunta de si podría eventualmente hacer una alianza con la aspiración de Alejandro Char. Hay que recordar que esta semana el jefe del liberalismo tuvo un encuentro con el aspirante Gustavo Petro, del Pacto Histórico, con quien ha tenido acercamientos.



Gaviria además dijo que él siempre le ha puesto la cara a las coyunturas políticas por difíciles que sean y no ha cambiado su forma de pensar. “No creo que uno cumple su deber yéndose a ver ballenas ni yéndose para Anapoima”, señaló el expresidente.