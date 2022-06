“No hubo ni traición, ni acuerdo, ni cena, ni nada”, respondió Carolina Soto Losada, esposa del exprecandidato presidencial Alejandro Gaviria, tras las revelaciones de videos filtrados a la campaña del candidato Gustavo Petro.



(Lea además: Alejandro Gaviria habla de los videos de Roy Barreras)

No hubo ni traición, ni acuerdo, ni cena, ni nada FACEBOOK

TWITTER

En uno de los videos el senador Roy Barreras contó detalles de varias reuniones: “Había tres reuniones planteadas en dos semanas. Una era la reunión de Alejandro Gaviria. Yo le conté a Alfonso, lo sabe Gustavo, yo cené con ellos, con Carolina, y acordamos el mecanismo para su llegada. Él no puede por razones legales, era Carolina la que llegaba y él pues está al lado se toma la foto”, dijo Roy Barreras, según revelaciones de la revista Semana.



(Lea también: Tras filtraciones, Petro habla de supuesta 'chuzada' a su campaña)



“Carolina que era del Banco de la República, no es la señora que se adhirió a Santos y nos hizo ganar las elecciones (doña Mechas). Carolina no es la señora Mechas para ir a hacerle un video. Ella dice: estoy de acuerdo con Alejandro, yo les conté detalles de esa declaración. Alejandro dijo yo voto con Petro. Ella dijo que quiere sentarse con Petro para preguntarle dos cosas: las pensiones y el Banco de la República”.



Tras esas grabaciones, Carolina Soto aclaró que no hubo traición de Alejandro Gaviria a Sergio Fajardo y que tampoco hubo cena, ni acuerdo con el Pacto Histórico.



(En contexto: Sergio Fajardo: 'Llevan años destruyendo al que se les enfrente')

Por su parte, el exprecandidato Alejandro Gaviria también indicó que "no hubo compromisos ni cenas". "A Carolina le preguntaron de dos campañas, de la de Petro y Fico, sobre la posibilidad de ser vicepresidenta. Dijo que no. Cuando Roy planteó el tema, en una conversación de 15min, su respuesta fue enfática: "no y la vice debe ser Francia".



Agregó que él anunció su voto- a favor de Gustavo Petro-, "sin negociar nada sin reuniones previas sin peticiones sin fotos. Lo hice por convicción".



"Muchos de quienes ahora se muestran escandalizados por las malas formas políticas, por los ataques y la mezquindad, llevan una semana llamándome vendido. Paradojas", indicó.

No hubo compromisos ni cenas. A @carolinasotolos le preguntaron de dos campañas, de la de Petro y Fico, sobre la posibilidad de ser vicepresidenta. Dijo que no. Cuando Roy planteó el tema, en una conversación de 15min, su respuesta fue enfática: "no y la vice debe ser Francia". — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 9, 2022

En la noche de este miércoles, Gaviria publicó una corta reflexión sobre lo que fue su paso en la contienda electoral por la Presidencia.



(Detalles: Alejandro Gaviria habla de los videos de Roy Barreras)



"La política es un mundo imperfecto. Muchas veces las decisiones son problemáticas", puntualiza.



"Repetí que en la competencia política existen contrincantes (que uno quiere derrotar), no enemigos (que uno tenga que eliminar). Recibí muchos ataques. Algunos de ellos

viles y mentirosos. De la izquierda y la derecha", agregó.



(Además: Roy Barreras habla de 'dividir' campañas de Gaviria y Fajardo)



ELTIEMPO.COM