Los pretendientes de la Presidencia de la República se reunirán con niñas, niños y jóvenes de distintas regiones del país. Enrique Gómez, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt y John Milton Rodríguez asistieron a la conversación.



En esta ocasión, los tópicos del conversatorio no enfocarán principalmente en la economía o la seguridad, sino que los políticos responderán las preguntas de la juventud con respecto a las condiciones en las que vive esta en todo el país y explicarán qué propuestas tienen para este grupo etario.

#TodoListo para mañana 29 de abril, a las 9 a.m. en @Uniandes. Niñas, niños y adolescentes ya están en Bogotá, 7 candidatos confirmaron su asistencia y el objetivo es que, sin importar quién sea Presidente, todos hagan un #CompromisoConLaNiñezYA.



Con @ElTiempo @CaracolRadio pic.twitter.com/cgU5n4ueRb — NiñezYA – Sociedad Civil por la Niñez (@Ninez_Ya) April 28, 2022

El encuentro, realizado en la capital del país, es organizado por EL TIEMPO, Caracol Radio y la Universidad de los Andes.

Las temáticas

En Colombia muchas familias no consumen los tres alimentos diarios. Muchos niños de cinco años padecen de nutrición crónica y aguda. ¿Qué ideas tienen para ofrecer el acceso a alimentos de cada día y que sea una dieta balanceada para niñas, niños y adolescentes?



Ingrid Betancourt: la vida comienza en el seno materno y debemos garantizar que las madres en estado de gestión se puedan alimentar bien. Los alimentos escolares se los están robando en todos los departamentos. El primer enemigo para la alimentación es la corrupción.



John Milton Rodríguez: tener un plan de nutrición por regiones. Cada región tiene sus propias costumbres y hay que respetar esas circunstancias diferentes.



Sergio Fajardo: toda mujer embarazada tiene que tener un plan de seguimiento. En ese proceso se va criando a la mujer de lo que significa criar a sus hijos y su alimentación. Ya en la escuela, tenemos que buscar que en cada municipio se produzcan los alimentos para que hayan trabajos para las familias.



Federico Gutiérrez: las brechas sociales arrancan desde el momento de la gestación y a la madre hay que acompañarla. Una vez nace ese bebe, que debe tener todas las garantías de seguridad alimentaria, acceso a asistencia psicofísico y que el plan de alimentación escolar sea balanceada.



Rodolfo Hernández: las familias deben poder alimentar la alimentación prenatal porque es donde se está formando el cerebro del futuro ciudadano. Luego viene la alimentación de 0 a 1000 días que por o general es en la casa ayudada por programas Estatales, y esta alimentación hay que quitársela a los políticos ladrones.



Enrique Gómez: nuestras alcaldías son un fracaso y eso que los programas no lleguen oportunamente y no se le educa a la materna a hacer sus controles. EL PAE no lo entregan oportunamente.

Otras de las inquietudes para los aspirantes a la Casa de Nariño fue respecto a la educación inicial y qué garantías implementarían en este aspecto para los niños y niñas entre 0 y 5 años.



Ingrid Betancourt: lo que Colombia tiene que tratar de lograr es un país en donde nuestros niños sean felices y todos debemos contribuir a eso, desde cómo construimos nuestras ciudades. En mi Gobierno vamos a hacer una campaña pedagógica para que los padres se empoderen y entiendan que juegos y momentos y sus hijos puedan estimularlos.



John Milton Rodríguez: el Estado es ineficiente para atender a los niños en Colombia. Somos responsables de la conectividad y un trabajo en equipo con los padres de familia para garantizar todos sus derechos en esa etapa.



Sergio Fajardo: esa es una de las desigualdades que hemos venido intentando trabajar en Colombia porque antes los niños empezaban a entrar al colegio desde los 6 años. Nos comprometemos a que de 3-5 años todos los niños en el país entren al mundo escolar.



Federico Gutiérrez: tres millones de niños en cobertura de los 0 a los 5 años y también desde la época de gestión. Fortalecer y capacitar el acompañamiento a las madres, no solo en pedagogía pero también en la alimentación.



Rodolfo Hernández: colócale funcionarios que sean responsables con la educación de los niños. Hay que poner Plata, profesores calificados y que tengan realmente vocación de educación y se preocupen por qué El Niño aprenda. Por lo general, los profesores los profesores no cumplen.



Enrique Gómez: nosotros no somos los responsables porque la Constitución le entregó esa responsabilidad a los alcaldes. Nosotros proponemos un nuevo partido en el que no se entreguen los avales para que se elija bien, porque o sino no se puede cambiar nada. En estos municipios pequeños necesitamos secretarios municipales profesionalizados que el alcalde no los pueda cambiar cada año.

¿Cómo reducir los índices de violencia en los hogares que aumentaron en la pandemia?



Ingrid Betancourt: la violencia intrafamiliar la tenemos que enfrentar en todos los niveles. Hay que proteger a la mamá y al papa. Estamos pensando en unas casa para las mujeres para protegerlas y empoderar a los profesores para que ellos puedan mirar lo que está pasando y los vecinos para que puedan dar alertas tempranas y dar pedagogía a los niños para que ellos sepan cuáles son sus derechos.

- John Milton: implementar la escuela de padres y de madres, para integrarlos con los entornos escolares y un sistema de alertas tempranas para prevenir.



¿Cómo si llega a ser Presidente va a proteger a los niños del cambio climático?



Rodolfo Hernández: La cultura de proteger la naturaleza nace desde la casa pero se puede incrementar ese sentimiento desde la escuela. La mejor manera de poder tener esos niños felices es que el papa y la mamá tengan trabajo. Hay que disminuir la cantidad de quema de productos fósiles y cambiarlos por energía solar y energía eólica.



¿Qué harían para que los menores de edad no fomentan delitos y si lo hicieran como los ayudarían?



Sergio Fajardo: Hay que identifica el mundo de jóvenes que se quedaron por fuera del sistema escolar. Tener un programa para saber porque cada joven está ahí y con cada uno de ellos construir un proyecto de vida. No solo basta trabajar con el joven sino también con la familia y su comunidad. A cada uno se le construye una ruta.



¿Cómo van a garantizar espacios seguros para los niños?



Enrique Gómez: se debe recuperar el pie de fuerza y garantizar que los criminales no anden en las calles. Además de que las escuelas y los parques estén en buenas condiciones físicas.

