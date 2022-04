Las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal se aprestan este martes para tomar una de las decisiones más complicadas hayan tenido que tomar en los últimos meses. Quieren definir a quién van a apoyar para la Presidencia de la República.



Le puede interesar: Petro, adelante en primera y segunda vuelta, según nueva encuesta



Entre los 'rojos' prácticamente hay dos tendencias: o acompañar a Gustavo Petro o a Federico Gutiérrez. Y ahí es donde está el meollo del asunto, porque en el partido no hay unanimidad al respecto y ponerlos de acuerdo parece que no será sencillo.

Por eso el expresidente César Gaviria, el jefe de la colectividad tendrá que mediar mañana para ver hacia dónde se inclina la balanza. Y es claro que el liberalismo es una pieza clave para la contienda que se avecina.



No en vano en las pasadas elecciones legislativas puso más de 2 millones de votos para el Senado .



Gaviria citó a la bancada electa de Senado y Cámara para la mañana de este martes a fin de escuchar qué están pensando los nuevos congresistas. Quiere escucharlos, saber su opinión sobre la campaña presidencial, cuya primera vuelta es este 29 de mayo.



Por los lados de la Cámara es un hecho que hay una mayoría que apoya la idea de que los liberales se vayan con Gustavo Petro. En el Senado la cosa es diferente y la mayoría está con Fico .



Es por esta razón que el propio expresidente Gaviria ha llamado a algunos de los representantes a la Cámara para auscultarlos sobre qué están pensando en la región y sobre cómo ven la contienda.



Lo que supo EL TIEMPO es que el propio Gaviria ha dicho que Petro ha cometido 'embarradas' en las últimas semanas por lo que habría que revisar muy bien qué está pasando con el candidato del Partido Histórico.



Así las cosas todo indica que en el Partido Liberal hasta ahora no hay una cohesión ni unanimismo sobre a quién apoyar para la Presidencia de la República, lo que hace pensar que la colectividad podría salir fracturada en la decisión que eventualmente tome.



Además, a estas alturas realizar una convención nacional, sería muy difícil pues los tiempos no serían los suficientes.



Además está comprobado que ya hay algunos congresistas que están jugados con diferentes campañas, que incluso han subido a tarima con el candidato presidencial , por lo cual no parece muy sencillo que cambien de opinión o por lo menos que se dediquen a hacerle campaña de frente a un aspirante presidencial diferente al que ya están acompañando.



Así las cosas la decisión en el liberalismo estará complicada y la apuesta de todas maneras es llegar unidos a una campaña presidencial pues eso les daría un mayor margen de maniobra en el próxima gobierno.



Además: Así va la correría política de los candidatos para la primera vuelta