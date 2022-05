Durante un acto de campaña en plaza pública, el candidato presidencial, Gustavo Petro, aseguró que César Giraldo —conocido como alias Calzones y quien integraría la campaña de Federico Gutiérrez en Pereira (Risaralda)— es el sujeto que está detrás de las amenazas de muerte en su contra y que lo llevaron a suspender sus manifestaciones en el Eje Cafetero.



Frente a esas acusaciones, Giraldo negó tener alguna clase de relación con un plan para quitarle la vida al líder del Pacto Histórico. En diálogo con la emisora radial Blu Radio, el empresario de Risaralda, aseguró que los señalamientos que realizó el dirigente de izquierda ha provocado que reciba amenazas de diversa índole.

"Al doctor Gustavo Petro lo han asaltado en su buena fe. Le llevaron un informe de una persona que no es. Yo soy un empresario. Eso es completamente falso. Yo me muevo en negocios con la banca. En los últimos siete años me han prestado cerca de 11.000 millones de pesos los bancos", dijo Giraldo para la emisora radial.



Cabe mencionar que la aclaración que realizó Giraldo está relacionada con los diferentes señalamientos que hizo el candidato presidencial. Petro aseguró que alias 'Calzones' es gota a gota en la ciudad de Pereira, y que además, "es el jefe de la campaña de Federico Gutiérrez" en esa ciudad.

"Alias 'Calzones' está buscando la mayoría electoral en Pereira para que 'Duque 2' sea presidente. Allá donde tuve que suspender la manifestación porque decía que me iban a matar una banda y son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada”, aseguró Petro.



Por su parte, Cristian Camilo Giraldo, hijo de alias Calzones y activista del Centro Democrático, aseguró que su familia no debe ninguna explicación sobre las amenazas que ha recibido el aspirante del Pacto Histórico.



