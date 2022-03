Largas filas desde temprano en los centros de votación de las principales capitales, problemas para hallar su lugar de votación, protestas en algunos municipios de la costa Atlántica y Nariño por el manejo del material electoral, además de miedo en municipios apartados donde hay influencia de grupos armados, fueron los contrastes que se presentaron en estas elecciones.

En la capital de Colombia se vio desde temprano a cientos de familias llegar hasta con sus mascotas a los puestos de votación, como Corferias, el centro más grande del país, donde votaron 364.000 ciudadanos pese a la ligera llovizna que cayó en la tarde.



Una de las pocas alteraciones en Bogotá ocurrió en horas de la mañana, cuando se cayó la página de Registraduría y los votantes tuvieron que buscar manualmente sus mesas de votación.



También madrugaron en el Valle del Cauca. Fue tanta la afluencia de público que en el coliseo del Pueblo, uno de los puntos más grandes de votación de Cali, las personas que llegaron minutos después de que se cerraron las mesas y casi que rogaban que los dejaran votar.



No obstante, pese a algunas escaramuzas y denuncias, en la ciudad la jornada transcurrió en tranquilidad y calma. Así lo aseguró el coronel Nelson Parrado Mora, comandante de Policía Valle, quien dio un parte de tranquilidad al cierre de la jornada.



“La contienda electoral avanzó en completa normalidad, no tuvimos ningún inconveniente. No tenemos ninguna clase de información sobre alguna afectación durante la jornada”, señaló el coronel Parrado.

En los alrededores de los puestos de votación del norte de Barranquilla también se registraron largas filas. Uno de estos casos ocurrió en la calle 75B con carrera 42F, donde los votantes alcanzaban a cubrir hasta la esquina de la institución educativa donde se dispusieron algunas mesas.

Votaciones en tranquilidad en el colegio San Carlos de Medellín. Foto: Jaiver Nieto

En esta ciudad hubo una disponibilidad de 3.231 mesas y 136 puestos de votación que fueron vigilados por 80 integrantes de la Personería Distrital, además de la Fiscalía, Procuraduría y Policía Metropolitana.



Los barranquilleros manifestaron que esa cantidad de votantes no se había visto en épocas pasadas.



En Medellín se registró igualmente una masiva votación. “Tuvimos una muy buena afluencia en los centros de votación, no tuvimos ningún hecho relevante que obstaculizara el desarrollo de la jornada e hicimos una muy buena labor articulada de vigilancia en la ciudad”, dijo el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo Taborda.



Las autoridades informaron que realizaron cuatro capturas en puntos de votación.



En medio de la jornada, algunos medellinenses no pudieron votar porque su cédula no aparecía registrada. “Voté hace 4 años acá en el Inem, me fijé en la página de la Registraduría y aparezco acá en la mesa 5. Madrugué supuestamente a votar y no está mi nombre por ninguna parte, no aparece la cédula, y la Registraduría nos tiene que solucionar el problema”, contó Gladys Gómez.

Lo mismo le sucedió a Álvaro Arango, quien no pudo votar en el sitio donde lo ha hecho desde hace 25 años.



Para este tipo de casos, la Registraduría llevó a los votantes hacia su sede en el centro de Medellín para buscar soluciones.



“Dicen que nos llevan y nos regresan acá, me parece una falta de respeto”, expresó la señora Gómez.



Por su parte, los santandereanos llegaron a los puestos antes de que abrieran las urnas. Desde las 7:40 de la mañana ya se veían las filas en los puestos de votación de Bucaramanga; sin embargo, en la tarde bajó el flujo de personas que llegaron a las mesas. En los puestos donde las personas mayores votaban, según los jurados consultados por este medio, hubo muy baja participación.

Protestas ciudadanas

La jornada electoral en Cartagena se vio empañada por el hallazgo de dineros sospechosos en el sector de Manga y por la pésima organización y logística que se tradujo en la falta de sillas y mesas para los jurados en varios puestos de votación, y la tardía apertura de al menos cuatro puntos para sufragar, entre ellos La Universidad de Cartagena y el centro comercial Bocagrande, según denuncias de la Misión del Observatorio Electoral (MOE).



Más de 1.000 jóvenes y mujeres de la vereda San Luis de Robles, en Tumaco, Nariño, realizaron una protesta pacífica e impidieron el ingreso de los pobladores al sitio de votación.



El hecho comenzó desde la mañana de este domingo, cuando hombres y mujeres se tomaron la instalación habilitada para las votaciones.

En el sitio de acceso tuvieron que hacer presencia miembros del Ejército y la Policía, que después de varias horas de enfrentamientos y uso de gases lacrimógenos pudieron despejar la zona.

Elecciones de 13 de Marzo en Barranquilla. Elecciones para Senado, Camara y coaliaciones presidenciales. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

En el departamento de Nariño dos mesas debieron ser reubicadas, una en la vereda San Pablo, en Córdoba, y la segunda en Mosquera. Finalmente no se pudo adelantar la votación en este punto por las protestas.



De igual forma ocurrió en Aguada de Pablo, corregimiento de Sabanalarga (Atlántico), donde se realizó una protesta en diferentes calles de la población. De acuerdo con la versión de testigos, un sector de la comunidad se manifestó por el “abandono estatal”.



La comunidad bloqueó calles y puestos de votación, hecho que aumentó la tensión, por lo que fue necesaria la presencia del Esmad tras registrarse una alteración del orden público.



‘Aguada de Pablo no es un pueblo ignorante. Somos 10.000 habitantes, no tenemos una inspección de policía. ¿El puesto de salud, la cancha, el alcantarillado, el parque qué?’, se leía en una de las pancartas.

Con el avance de la jornada, quienes sí querían ejercer su derecho se trenzaron en una disputa con los manifestantes que tuvo que ser atendida por las autoridades y finalmente no hubo jornada electoral.



La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se refirió a lo sucedido y rechazó estas acciones.



Sobre la troncal del Caribe también se registraron momentos de tensión por bloqueos en la carretera e intimidaciones contra jurados de votación que fueron denunciadas en varias mesas.



Desde horas de la madrugada se reportaron cierres de la vía en varios puntos con tractomulas y enormes árboles.

Votantes buscan su mesa en las listas fuera de los puntos de votación. Foto: Alejandra Rodríguez

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jesús Manuel de los Reyes, hizo un pronunciamiento para enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y asegurar que las carreteras, pese a los inconvenientes, fueron despejadas.



Sin embargo, en varios sitios de votación, los jurados no se presentaron por supuestas intimidaciones que recibieron de desconocidos, así como varios ciudadanos tampoco quisieron desplazarse ante la falta de garantías en seguridad y recientes amenazas.



Inicialmente se había responsabilizado de los bloqueos en Guachaca y Calabazo a los pobladores de la zona, quienes el viernes protagonizaron protestas para exigir la liberación de alias Pinocho y denunciar el olvido gubernamental que los tiene rezagados.



Esa versión fue desmentida por los mismos líderes que organizaron estas movilizaciones en la región. Todos los abordados por las autoridades negaron la participación en estos hechos.



Lo que se indica en el territorio es que hombres armados derribaron con motosierra los árboles y los arrojaron sobre la troncal del Caribe.



No obstante, autoridades garantizaron el flujo normal de las votaciones en la zona.



El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que en La Macarena, Meta, hubo acciones de grupos armados.

“En la zona de La Cristalina fue activado un artefacto explosivo que dejó un soldado muerto”, indicó el Defensor.



Además, la Defensoría del Pueblo registró enfrentamientos entre grupos armados en Arauca y Norte de Santander.

