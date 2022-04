El Consejo Nacional Electoral (CNE) exhorta a todos los alcaldes distritales y municipales del país para que regulen y remitan al CNE los actos administrativos que reglamentan la propaganda política en espacio público para las elecciones a la Presidencia de la República, en concordancia con los límites máximos permitidos.



El artículo 29 de la Ley 130 de 1994 señala que: “…corresponde a los alcaldes y

los registradores municipales regular la forma, característica, lugares y condiciones

para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir

propaganda electoral, a fin de garantizar el acceso equitativo de los partidos y

movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilización de estos medios”.



Los alcaldes de todo el país tendrán que remitir en un término no mayor a 3

días hábiles el decreto expedido y semanalmente remitir el reporte detallado de las

vallas, carteles, pasacalles y afiches, que han colgado en sus municipios cada una

de las 8 campañas a la presidencia.



El reporte deberá incluir las direcciones y fotografías de dicha propaganda, así como la que no cumpla con los sitios dispuestos para ello.



Las autoridades locales, en su calidad de primera autoridad policial tendrán que

adoptar las medidas necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones

establecidas en los actos administrativos que regulan la propaganda.



El incumplimiento a esta circular dará lugar a sanciones por parte del CNE, y se

remitirá a la Procuraduría General de la Nación para las respectivas investigaciones

disciplinarias.



